Aperto il contest promosso dai Comuni di Montefusco, Santa Paolina e Torrioni (AV)

Per secoli sono stati parte di un unico sistema territoriale. Oggi Montefusco, Santa Paolina e Torrioni provano a raccontare quella storia comune attraverso una nuova identità visiva. È questo l’obiettivo del contest promosso nell’ambito del progetto 2 V.I.TE., che chiama a raccolta studenti, neolaureati e giovani progettisti per immaginare il marchio destinato ad accompagnare la promozione e la comunicazione del territorio.

L’obiettivo è costruire un’identità visiva contemporanea, riconoscibile e condivisa, capace di rappresentare un territorio che affonda le proprie radici in una storia millenaria e che oggi guarda alla rigenerazione culturale come leva di sviluppo. Ai partecipanti sarà richiesto di elaborare un naming, un logo e un sistema coordinato di comunicazione in grado di valorizzare le peculiarità di Montefusco, Santa Paolina e Torrioni, traducendole in un linguaggio visivo innovativo e coerente.

La sfida progettuale prende forma in un contesto che trova nel Greco di Tufo DOCG uno dei suoi principali elementi identitari, ma che custodisce anche un patrimonio fatto di borghi storici, paesaggi rurali e aree naturali di pregio, oltre a tradizioni artigianali come il tombolo e l’antica lavorazione della ceramica di Montefusco. Un insieme di risorse materiali e immateriali che il nuovo brand dovrà essere in grado di sintetizzare e raccontare, restituendo un’immagine unitaria e riconoscibile del territorio.

Il contest si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione già avviato attraverso il progetto 2 V.I.TE., che negli ultimi mesi ha coinvolto cittadini, scuole, artigiani, produttori e associazioni in attività laboratoriali, percorsi formativi, iniziative dedicate alla cultura del vino e momenti di confronto finalizzati alla costruzione di una visione condivisa per il futuro dei tre comuni.

Il bando è rivolto a studentə, neolaureatə, dottorandə e allievə di Master di I e II livello negli ambiti dell’architettura, del design e della comunicazione, oltre che agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado con indirizzi artistici e della comunicazione visiva.

Le candidature e gli elaborati progettuali dovranno essere inviati esclusivamente all’indirizzo 2vite.contest@gmail.com. Il termine ultimo per la consegna delle proposte è fissato alle ore 24 del 15 giugno 2026.

A questo link è possibile consultare il bando completo: https://www.comune.montefusco.av.it/sito/avviso/205179-progetto-2-vite-montefusco-santa-paolina-torrionicontest-for-identita-visiva-del-territorio

Le proposte saranno valutate da una commissione composta da rappresentanti istituzionali, docenti universitari ed esperti del settore. Al progetto vincitore sarà assegnato un premio di 3.000 euro e il compito di accompagnare la definizione finale del manuale d’uso e delle linee guida della nuova identità visiva territoriale.

Il bando completo e la documentazione necessaria alla partecipazione sono disponibili sui canali istituzionali dei Comuni di Montefusco, Santa Paolina e Torrioni e del progetto 2 V.I.TE.

Nota

Il contest rientra nel Progetto 2 V.I.TE. (Visioni per la Valorizzazione strategica Innovativa e per la rigenerazione culturale e sociale del Territorio di Montefusco e dei suoi Casali – Santa Paolina e Torrioni), Intervento n. 8 “Borghi aperti”, Azione n. 3 “Servizi di welfare generativo e animazione sociale per la rigenerazione urbana attraverso attività di valorizzazione dei beni storici, paesaggistici e naturali del territorio”.

L’intervento è finanziato nell’ambito del PNRR – Attrattività dei Borghi, promosso dal Ministero della Cultura.