Il 21 giugno 2026 rievocazione storica tra corteo medievale e spettacoli nel caratteristico borgo

la Pro Loco di Pago del Vallo di Lauro è lieta di trasmettervi il programma dell’evento “Il Risveglio del Borgo e il Corteo degli Orsini”, in programma il prossimo 21 giugno 2026 a Pago del Vallo di Lauro (AV).

L’iniziativa rappresenta un affascinante viaggio nel XIII secolo attraverso una suggestiva rievocazione storica dedicata al feudo dei Conti Orsini, con corteo storico, spettacoli itineranti, musica popolare, artisti di strada e apertura degli stand gastronomici in occasione del solstizio d’estate.

Programma della giornata

• Ore 18:30 – Corteo Storico

Percorso: Via Piave – Via Narni – Via A. Manzoni – Piazza 25 Luglio

• Ore 19:00 – Conferenza stampa “Ieri, Oggi e Domani”

Racconti e storia dei Conti Orsini nel Vallo di Lauro e delle prime edizioni del corteo.

• Ore 20:00 – Apertura dei banchetti e spettacoli artistici

Con la partecipazione di sbandieratori, musicisti folk, artisti medievali e intrattenimento per tutte le età.