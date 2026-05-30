Grottaminarda (AV) – Nuovo specialista informatico
Dal 1° giugno una nuova risorsa nell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione
Prenderà servizio dal 1° giugno presso il Comune di Grottaminarda un nuovo dipendente con il profilo professionale di “Specialista Informatico” inquadrato nell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.
Eugenio Molinario, classe 1987, è stato assunto a tempo pieno ed indeterminato, in quanto assegnato all’Ente dal Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito di selezione attraverso il concorso indetto con bando pubblicato dalla Commissione RIPAM.
«Porgiamo un caloroso benvenuto al Dottor Eugenio Molinario, nuova risorsa del nostro Comune – afferma l’Assessore delegato al Personale, Franca Iacoviello – Con il suo ingresso, l’Amministrazione si arricchisce di nuove professionalità ed energie al servizio della comunità. Gli formuliamo gli auguri per un percorso professionale costellato di soddisfazioni e improntato al servizio del nostro territorio».