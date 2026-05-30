Caritas Avellino, laboratori per i giovani

Un progetto di ascolto, crescita e socialità alla Cittadella della Carità

Aggiunto da Redazione il 30 maggio 2026.
Tags della Galleria ATTUALITA', PRIMO PIANO

D'OrtaDelGaudioMagliacaneLa Cittadella della Carità di Avellino si apre ancora alla città, ai giovani e alle famiglie, confermandosi luogo di accoglienza, ascolto, crescita e comunità. Prende forma, infatti, il progetto “Il mio corpo è la mia casa 2.0”, promosso dalla Caritas Diocesana di Avellino, con l’obiettivo di offrire ai ragazzi dai 10 anni in su nuove opportunità educative, creative e relazionali. Il progetto propone una serie di laboratori gratuiti pensati per accompagnare bambini, adolescenti e giovani in un percorso di espressione personale, socialità e valorizzazione dei talenti.

Alla Cittadella della Carità, in via Morelli e Silvati, saranno attivati percorsi di musica, teatro, doposcuola, lingue e arte, insieme a uno sportello d’ascolto, concepito come spazio sicuro nel quale potersi raccontare, essere accolti e trovare orientamento. Un’iniziativa che nasce dalla consapevolezza che il corpo, la parola, la creatività e la relazione siano strumenti fondamentali per aiutare i più giovani a riconoscersi, a sentirsi parte di una comunità e a costruire fiducia in sé stessi e negli altri.
Non solo attività laboratoriali, dunque, ma un vero cammino educativo e umano, nel segno della prossimità e della cura. La Cittadella della Carità si conferma così un presidio vivo, aperto e in continua evoluzione. Un luogo che, accanto alla sua storica vocazione all’accoglienza delle fragilità, guarda sempre più anche alla prevenzione del disagio, alla formazione, all’ascolto e alla promozione sociale.

A sottolinearlo è il direttore della Caritas Diocesana di Avellino, Antonio D’Orta: “Con queste attività vogliamo offrire ai ragazzi uno spazio nel quale sentirsi accolti, ascoltati e accompagnati. La Cittadella della Carità non è soltanto un luogo dove si risponde alle emergenze, ma una casa aperta alla città, dove si prova a costruire relazioni, opportunità e futuro. I laboratori di musica, teatro, lingue, doposcuola e arte rappresentano strumenti concreti per intercettare bisogni, valorizzare talenti e creare comunità”.
Il progetto si inserisce in un percorso più ampio di riorganizzazione e potenziamento dei servizi della Caritas diocesana.
Nei prossimi mesi, infatti, è previsto il trasferimento del dormitorio nei rinnovati locali di Casa Betania, a Borgo Ferrovia, una scelta che consentirà alla Cittadella della Carità di allargare l’offerta di attività e servizi.

“Il trasferimento del dormitorio a Casa Betania rappresenterà un passaggio molto importante”, aggiunge D’Orta. “I nuovi locali permetteranno di offrire un’accoglienza più adeguata e dignitosa, con una struttura che potrà ospitare 60 posti letto. Allo stesso tempo, la Cittadella potrà sviluppare nuovi spazi e nuovi servizi dedicati all’ascolto, all’accompagnamento, ai giovani e alle famiglie. È un modo per rispondere meglio ai bisogni della città, senza perdere mai di vista il cuore della nostra missione: stare accanto alle persone”.

Per informazioni su come iscriversi ai laboratori è possibile contattare la Caritas Diocesana di Avellino al numero 0825 34619 oppure scrivere all’indirizzo e-mail ilmiocorpolamiacasa@gmail.com.
Maggiori dettagli sono disponibili anche sul sito www.caritas.avellino.it.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Source: www.irpinia24.it