Previsti circa 80 nuovi posti auto tra nuove aree e riqualificazione degli spazi esistenti

Il Comune di Baronissi prosegue nel percorso di rigenerazione urbana e miglioramento della mobilità cittadina attraverso un piano organico di interventi dedicati alla sosta e alla riqualificazione delle aree parcheggio. Un programma strategico che punta a rispondere in maniera concreta alle esigenze quotidiane della cittadinanza, delle attività commerciali e del polo universitario, migliorando la vivibilità e la funzionalità del tessuto urbano. Nel complesso, gli interventi previsti consentiranno di mettere a disposizione circa 80 nuovi posti auto tra nuove realizzazioni e riqualificazioni di aree esistenti, distribuite in punti strategici del territorio comunale. Le progettualità sono state approvate nell’ambito delle delibere adottate dalla Giunta comunale nella seduta del 28 maggio, nell’ambito della programmazione degli interventi di riqualificazione urbana e potenziamento delle infrastrutture di sosta.

Il primo intervento interessa Via G. Falcone, all’altezza del civico 26, dove è stato approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria dell’area di sosta esistente. L’opera prevede una completa razionalizzazione degli stalli e un miglioramento dell’organizzazione degli spazi, con un incremento della capienza da 19 a 30 posti auto complessivi (+11), attraverso risorse del bilancio comunale pari a 50mila euro.

Un secondo intervento riguarda la frazione Fusara, in Via Roma, all’altezza del civico 24, dove è stato approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria del parcheggio esistente. I lavori prevedono il rifacimento della pavimentazione stradale, il miglioramento della segnaletica orizzontale e una più efficiente redistribuzione degli spazi di sosta. Grazie a questa riorganizzazione, la capacità complessiva dell’area passerà da 4 a 11 posti auto, con un incremento di 7 unità. Contestualmente, l’intervento comprende anche la sistemazione e la riqualificazione della villetta Beatrice, con l’obiettivo di valorizzare l’intero contesto urbano. L’investimento previsto è pari a 15mila euro.

Il terzo intervento, di particolare rilievo strategico, è previsto in frazione Antessano, in via Quaranta, dove è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di una nuova area di sosta. L’opera prevede la creazione di 20 posti auto, oltre all’allargamento della carreggiata e alla sistemazione complessiva della strada.

“Questo piano di interventi rappresenta una risposta concreta e programmata alle esigenze di mobilità della nostra città – dichiara la Sindaca Anna Petta –. Stiamo portando avanti una visione amministrativa che mette al centro la qualità della vita dei cittadini, attraverso opere diffuse sul territorio, capaci di migliorare l’accessibilità, la sicurezza e la vivibilità degli spazi urbani. Si tratta di interventi concreti, che incidono sulla quotidianità delle persone e che testimoniano l’impegno dell’Amministrazione per una Baronissi sempre più moderna ed efficiente”.

“Gli interventi sui parcheggi si inseriscono in una strategia più ampia di riqualificazione urbana e potenziamento dei servizi – sottolinea l’assessore all’Urbanistica Luca Galdi –. L’obiettivo è rendere la città più ordinata, funzionale e accessibile, intervenendo su criticità concrete e migliorando la gestione degli spazi pubblici. Aumentare e razionalizzare le aree di sosta significa sostenere la mobilità, agevolare le attività economiche e rispondere alle esigenze quotidiane di residenti, studenti e lavoratori, con un’attenzione costante alla qualità urbana”.