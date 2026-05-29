Iniziativa del Comune per gli 80 anni della Repubblica con lo scrittore Tonino Scala e il libro dedicato ai ragazzi

Nell’ambito delle attività previste dal Comune di Sant’Agnello per l’80° anniversario della Repubblica Italiana, il Sindaco Antonino Coppola e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Ester De Maio hanno incontrato gli alunni dell’Istituto comprensivo statale “A. Gemelli” di Sant’Agnelloper parlare della Costituzione italiana.

Nella Sala Consiliare, ieri e oggi gli studenti hanno avuto modo di approfondire i valori fondamentali della Repubblica attraverso il confronto, appassionato e dinamico, con lo scrittore Tonino Scala, autore del libro “La Costituzione siamo noi ovvero la Costituzione spiegata ai ragazzi”.

Ad ogni ragazzo l’Amministrazione Comunale ha regalato una copia del volume: «La nostra Costituzione è un organismo vivo, vibrante, che respira attraverso le nostre azioni quotidiane. È il battito cardiaco della nostra democrazia – hanno scritto nella prefazione il Sindaco Antonino Coppola e l’Assessore Ester De Maio – Ogni gesto di rispetto, ogni scelta di libertà e ogni atto di solidarietà compiuto tra i banchi di scuola o nelle piazze del nostro paese è un’applicazione della Costituzione. In un mare spesso agitato da informazioni confuse, conflitti e indifferenza, la Costituzione è una bussola etica, indica la rotta verso la dignità umana. Speriamo che sfogliare questo libro, in famiglia e con gli amici, conoscere meglio la Costituzione e riflettere sui valori fondanti della nostra società, possa contribuire alla formazione e alla crescita dei cittadini di oggi e di domani».