Riapre la stazione di Napoli Montesanto
La stazione riaprirà al pubblico nella mattinata di domani, sabato 30 maggio
La stazione di Napoli Montesanto, sulla linea 2 metropolitana di Napoli, riaprirà al pubblico nella mattinata di domani, sabato 30 maggio.
Lo stop di 90 giorni al servizio viaggiatori si è reso necessario per consentire la sostituzione completa delle quattro scale mobili che collegano l’atrio di stazione al sovrappasso ferroviario. L’intervento, realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), fa parte di un più ampio progetto di riqualificazione della stazione pensato per migliorare accessibilità, comfort e qualità degli spazi a disposizione dei viaggiatori.
Dopo la riapertura, i lavori continueranno sul fabbricato viaggiatori e sulle scale, nell’ambito del programma di ammodernamento e rifunzionalizzazione della stazione. Gli interventi, finanziati con fondi PNRR, proseguiranno nel corso del 2026 con un investimento complessivo di oltre 5 milioni di euro.