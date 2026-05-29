Monteforte Irpino (AV) – Distrutto un bosco di 15000 mq

I Carabinieri denunciano il responsabile per taglio abusivo e furtivo di piante

Nell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, denunciano una persona, per taglio abusivo e furtivo di piante.

Nello specifico, l’attività investigativa dei militari permetteva di accertare che un 50 enne del posto, in area sottoposta a vincolo idrogeologico e ad elevato rischio frana, aveva tagliato circa 15.000 metri quadrati di bosco ceduo castanile di proprietà privata, in assenza di qualsiasi autorizzazione. Inoltre, nello stesso fondo, con l’ausilio di un mezzo meccanico, aveva proceduto ad effettuare un movimento terra abusivo, al fine di realizzare una pista in terra battuta.

Alla luce delle irregolarità riscontrate i Carabinieri procedevano a deferire in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, l’uomo resosi responsabile di aver commesso i reati di furto aggravato, distruzione di bellezze naturali ed abusivismo edilizio.

Contestualmente, i militari procedevano a porre sotto sequestro l’intera area e ad elevare sanzioni amministrative per un totale di euro 10.000,00. L’attività rientra nel più ampio dispositivo di controlli predisposto dall’Arma dei Carabinieri a tutela del territorio, dell’ambiente e dei cittadini.