Iniziativa promossa dalla Pro Loco Alta Irpinia di Sant'Angelo dei Lombardi

Si è tenuto presso la Scuola Elementare, il primo corso di educazione stradale riservato ai bambini del triennio finale dell’Istituto Comprensivo, con una sola 2a. La Pro Loco, titolare di un rapporto di partenariato e di collaborazione con l’Istituto Comprensivo “V. Criscuoli”, nel contesto delle iniziative promosse nel mondo giovanile e dell’infanzia, per favorire strumenti di inclusione, di cittadinanza attiva, ha organizzato, di concerto con il Dirigente dell’Istituto Comprensivo, un appuntamento educativo e formativo rivolto, per questo primo incontro, ai bambini delle ultime classi delle scuole elementari di Sant’Angelo dei Lombardi; seguiranno altri incontri rivolti a bambini di fasce di età, in momenti e periodi diversi. Sono già in programma una serie di appuntamenti estivi che si terranno nel Centro Storico durante le attività di campus.

La iniziativa ha interessato con la prima parte l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo, con un momento formativo di “educazione stradale”, con una fase teorica e poi una fase pratica, con la conoscenza della segnaletica stradale, dei segnali di pericolo, di attenzione, di attraversamento stradale e strisce pedonali, l’uso del casco. Successivamente, nello spazio riservato all’evento, si è passati l’utilizzo dei go-kart a pedali per i più piccini, quelli elettrici, quelli a motore, infine quelli a biposto con alla guida l’istruttore. Hanno guidato questo appuntamento di formazione pratica l’istruttore Giulio Sesa e i piloti Angelo Vincenzo e Ferdinando Squarciafico.

La Pro Loco Alta Irpinia di Sant’Angelo dei Lombardi, con la condivisione del Dirigente Scolastico Prof. Nicola Trunfio e con invito rivolto anche all’Amministrazione Comunale, cosciente della necessità di avviare sin dalla tenera età, la consapevolezza dell’educazione stradale per costruire, nelle giovani generazioni, sempre più sicurezza e controllo, hanno promosso questa iniziativa, altamente meritoria, che concorre alla sempre più necessaria conoscenza dei pericoli, nel relazionarsi dei giovani con il mondo e il territorio che li circonda. Hanno voluto assicurare la loro presenza, dando tono e prestigio alla iniziativa, ma anche attenzione nel promuovere, tra i giovanissimi la cultura e la consapevolezza della sicurezza e la presenza delle istituzioni, il Luogotenente, Comandante della Compagnia Carabinieri Rudy Chieffo, il Dirigente del Commissariato di PS impegnato altrove è stato rappresentato dell’ispettore Giampiero Sfera e dall’assistente Capo coordinatore Emilio Bove, il Governatore della Confraternita della Misericordia Ing. Antonio Garofalo, la Polizia Municipale con Pasquale Balestrieri e Vincenza Vallario, il Presidente dell’Associazione Carabinieri Antonio Signoriello, con Donato Masullo, Francesco Del Priore e Fuschetto, la Prof.ssa Ramona Del Priore, della Pro Loco e Presidente della Impresa Sociale “Carmasius”, per lo staff della Pro Loco, c’erano per dare il loro contributo ed impegno Luigi Nicolais, Peppino De Vito e Incoronata Matteo, inoltre era presente anche la volontaria del Servizio Civile Rebecca Caputo.

Sono intervenuti anche diversi genitori. Nell’auditorium c’è stata l’accoglienza ed il saluto del Dirigente Scolastico Trunfio che ha apprezzato e condiviso l’iniziativa, ha dato il giusto valore alla necessità della crescita della cultura della consapevolezza anche tra i più piccoli, dell’affascinante mondo che li circonda, tra rischi e pericoli. Il Dirigente ha fatto anche riferimento al rapporto di partenariato con le associazioni presenti sul territorio, in particolare con la Pro Loco, molto proficuo e attivo da anni. Poi c’è stato l’intervento di Tony Lucido, che ha ringraziato il Dirigente dell’Istituto, il corpo docente, i suoi collaboratori Prof.ri Alfonsina Raimato e Giuseppe Salierno, il personale tutto, i rappresentanti delle istituzioni presenti ed intervenuti, ha ringraziato anche l’istruttore Giulio Sesa, per l’impegno e la passione messa in campo per assicurare la formazione nella sicurezza dei bambini. Sesa Giulio, nella vita lavorativa è un militare dell’Arma dei Carabinieri, ovunque è stimato ed apprezzato.

Il presidente Lucido, ha espresso apprezzamento e stima per l’ottima guida dell’importante Istituto Comprensivo “Vittorio Criscuoli”, con i plessi di Torella dei Lombardi, Rocca San Felice, Guardia Lombardi e Morra de Sanctis. Un Istituto diventato riferimento anche oltre provincia e regione per la sua complessiva offerta formativa, ormai aperto tutto l’anno. Tanto anche grazie alla capacità di gestione e guida del Dirigente ed alla passione e dedizione dei docenti. Una sorta di “Orchestra armoniosa”, dove al centro resta sempre il primario obiettivo la formazione e la crescita dei bambini, cittadini del mondo con radici nella loro terra! Le autorità intervenute di P.S., Carabinieri e Polizia Municipale, della Misericordia ed Associazione Carabinieri, ognuna nel dare il saluto hanno per quanto di competenza dato indicazioni sulle condizioni di sicurezza, dell’utilizzo del casco, alle cinture di sicurezza in auto, dal rispetto del codice della strada, nonché invito a stimolare nei genitori e familiari per un comportamento sempre rispettoso delle regole di sicurezza, al rapporto solidale con le forze di polizia e carabinieri presenti in città. In ogni caso è da registrare il successo della iniziativa con giudizi positivi sia da parte dei docenti che di tanti genitori dei bambini. Questo primo appuntamento ha suscitato tantissimo entusiasmo tra i bambini coinvolti.

Sono già diverse le Pro Loco che stanno avanzando richiesta di realizzare nei loro paesi analoga iniziativa. Al termine della mattinata tutti i bambini hanno ricevuto l’attestato di partecipazione, che hanno orgogliosamente poi portato a casa. Nessuno bambino è stato lasciato indietro! A tutti, in ogni condizione è stata data attenzione e partecipazione. Tutti i bambini sono stati coinvolti ed accompagnati alla partecipazione ed alla condivisione di questo entusiasmante evento altamente formativo, per costruire la coscienza della ricerca della condizione di sicurezza. La Pro Loco ringrazia i bambini, le loro famiglie, la Scuola, Dirigenza e docenti, le autorità intervenute, gli ospiti, i collaboratori e soprattutto Giulio Sesa, militare dell’Arma dei Carabinieri, in servizio presso la Compagnia di Montella, che in questa occasione, ma come in tante altre, con grande umanità, portatore di valori della solidarietà e di attenzione verso i piccoli, i più deboli, mette in campo amore e passione per diffondere la cultura della sicurezza.