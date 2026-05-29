Denunce e verifiche tra i comuni di Solofra (AV), Montoro (AV) e Serino (AV)

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, prosegue l’azione di prevenzione e repressione dei reati su tutto il territorio irpino. In attuazione delle più recenti direttive impartite dal Prefetto, Dott.ssa Rossana Riflesso, l’Arma ha ulteriormente intensificato l’attività, con servizi straordinari che stanno interessando diversi comuni della Valle dell’Irno, in particolare nelle ore serali e notturne.

Nel corso delle attività, i Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno svolto anche con il supporto di personale in abiti civili, numerosi posti di blocco e servizi di vigilanza lungo le principali arterie stradali, in prossimità delle uscite autostradali e nei luoghi maggiormente frequentati del comprensorio.

I militari hanno sottoposto a controllo un centinaio di veicoli in transito procedendo all’identificazione degli occupanti di cui, alcuni gravati da pregiudizi penali, sottoposti anche a perquisizione.

A Montoro due persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria: una sorpresa alla guida senza aver mai conseguito la patente e l’altra con patente revocata. Sempre nel comune irpino, un 20enne è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish celata all’interno del veicolo.

A Serino, invece, i Carabinieri hanno denunciato una persona del posto per falsità materiale commessa dal privato, uso di atto falso e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Durante un controllo all’autovettura, i militari hanno rinvenuto farmaci oppiacei che, da successivi accertamenti, sarebbero stati acquistati mediante l’utilizzo di una ricetta medica risultata falsa.

Sul fronte del contrasto allo spaccio di droga, a Solofra i militari dell’Aliquota Operativa hanno denunciato un giovane del posto per detenzione ai fini di spaccio.

Nell’ambito dei controlli sulla circolazione stradale, a Montoro è stato inoltre proposto un foglio di via obbligatorio nei confronti di un uomo residente nel Salernitano, gravato da precedenti di Polizia che non forniva motivi validi della sua presenza in quella località ove oltretutto erano stati consumati, nei giorni antecedenti, alcuni furti in abitazione.