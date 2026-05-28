Un viaggio tra Greco di Tufo e specialità locali, alla scoperta dei sapori autentici

Sabato 30 maggio 2026, con inizio alle ore 18.30, tra i filari in fioritura della Frazione San Paolo, nel cuore dell’areale del “Greco di Tufo”, si svolgerà il tradizionale appuntamento de “Aperitivo in vigna” , una piacevole degustazione di vini prodotti da una rinomata azienda del luogo accompagnata da un’interessante narrazione che farà conoscere da vicino i segreti e le caratteristiche di vini di straordinario valore che si abbineranno ad autentiche specialità della rinomata produzione agro-gastronomica irpina.

Un’occasione utile anche per apprezzare il territorio con i suoi suggestivi panorami e le sue preziose testimonianze storiche-architettoniche, segno di una civiltà e di una tradizione tutta da scoprire.

Per prenotazioni e informazioni, riguardanti anche l’accoglienza e l’ospitalità, ci si può rivolgere alla Pro Loco Tufo APS telefonando al 371 77 68 323 o seguendo la pagina dell’Associazione sui profili social.