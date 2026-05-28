Il Presidente di Confesercenti Marinelli rinnova la disponibilità al confronto con Pizza

“Prendiamo atto con soddisfazione che il tema del commercio e del rilancio delle attività produttive ad Avellino sia stato uno dei punti di maggiore attenzione durante la campagna elettorale appena archiviata, grazie alle sollecitazioni da noi lanciate e al confronto promosso tra i candidati. Auspichiamo quindi vi sia massimo impegno su questo versante da parte della nuova amministrazione del capoluogo e di tutti i civici rappresentanti”. Così Giuseppe Marinelli, presidente provinciale della Confesercenti.

“Al sindaco Nello Pizza – prosegue il dirigente dell’associazione di categoria – e ai consiglieri comunali eletti va il nostro sincero augurio di buon lavoro, all’insegna dell’interesse della comunità.

L’auspicio è che a Piazza del Popolo si instauri un clima sereno e proficuo, volto anche al dialogo tra le parti, nel rispetto dei legittimi ruoli assegnati dai cittadini. C’è bisogno di delineare un percorso condiviso che coniughi la vivibilità quotidiana con la strategia di sviluppo del capoluogo irpino.

Aver rimesso al centro della campagna elettorale i contenuti e le priorità di intervento, pure con il contributo delle categorie, alimentando il dibattito pubblico, è la premessa necessaria per restituire alla politica e alle istituzioni locali la missione che compete loro, passo fondamentale per ridurre le distanze con la cittadinanza e stimolare una più ampia partecipazione democratica.

Riteniamo che, con interventi appropriati, Avellino possa in tempi ragionevoli tornare ad essere riferimento per l’hinterland e l’intera provincia e che tutte le amministrazioni comunali irpine, a cominciare da quelle interessate al rinnovo dei consigli, alle quali auguriamo di poter concretamente realizzare i propri programmi, possano rendere protagoniste le attività e le migliori energie del territorio, offrendo così una risposta alla desertificazione in atto”.

“Da parte nostra – conclude Marinelli – rinnoviamo la disponibilità al confronto e alla condivisione degli sforzi per raggiungere questi importanti obiettivi”.