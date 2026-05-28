Sant’Agnello (NA) – Screening gratuiti in piazza

Il camper dell’Asl Napoli per la prevenzione di prossimità, con screening gratuiti e attività informative

Aggiunto da Redazione il 28 maggio 2026.
Tags della Galleria PRIMO PIANO, SALUTE

locandina prevenzione prossimità Sant'Agnello 30 maggio 2026Inizia da Sant’Agnello la prevenzione di prossimità, attività promossa sul territorio dall’Asl Napoli 3 Sud, attraverso il Distretto Socio Sanitario numero 59, pensata per offrire servizi di screening gratuiti e informazioni direttamente nelle principali piazze dei Comuni della Penisola Sorrentina, con l’obiettivo di facilitare l’accesso a esami diagnostici essenziali e sensibilizzando la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce.

Sabato 30 maggio dalle ore 9:00 alle ore 13:00 il camper della prevenzione farà tappa in Piazza Matteotti. Presso il presidio mobile sarà possibile effettuare la prenotazione del Pap Test e dell’HPV Test, per le donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni, e per la mammografia, rivolto alle donne tra i 45 e i 69 anni. Inoltre, i cittadini di età compresa tra i 50 e i 69 anni potranno richiedere il kit per lo screening del tumore al colon-retto. Sarà attivo anche un Info Point dedicato a fornire chiarimenti e approfondimenti sia sul Pap Test sia sulla vaccinazione contro il papilloma virus.

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Source: www.irpinia24.it