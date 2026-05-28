Chiusura della rassegna a Sant’Agnello il 5 giugno all’Oasi in Città con un incontro sul pavimento pelvico

Si conclude, a Sant’Agnello, la rassegna di incontri gratuiti per il benessere femminile intitolata “Donne, quante cose abbiamo in Comune”, patrocinata dal Comune di Sant’Agnello, promossa dalla Commissione pari opportunità, politiche di genere e diritti civili e organizzata dall’associazione culturale Share.

L’ultimo incontro è programmato per venerdì 5 giugno 2026 alle ore 18:30 all’interno dell’anfiteatro dell’Oasi in Città (sul Corso Italia) e affronta un tema che anche nelle precedenti edizioni ha attirato particolarmente l’attenzione delle partecipanti: il benessere e l’equilibrio del pavimento pelvico.

«Non è mai abbastanza parlare dell’importanza di un pavimento pelvico in salute, protagonista indiscusso del benessere femminile grazie al suo coinvolgimento posturale, alle sue funzioni di sostegno e di contenzione, e soprattutto al suo contributo fondamentale per una vita sessuale appagante – spiegano le organizzatrici, le fisioterapiste Cristiana Izzo e Lorena Pastena - Esploreremo nel dettaglio com’è fatto, quali funzioni ha, perché è così importante che sia in armonia. Concludere la rassegna con questo tema non è un caso. Il pavimento pelvico rappresenta simbolicamente il fulcro della vita: custodisce forza, piacere, nascita e trasformazione. È il punto di incontro tra fisico ed emotivo, un luogo sacro che ci connette profondamente a noi stesse. Questo ultimo incontro è un “dulcis in fundo” che celebra ciò che ci rende uniche, e come un cerchio che si chiude, ci aiuta a dare senso al nostro percorso. Non è solo una conclusione, ma un nuovo inizio: con una consapevolezza più radicata, un rinnovato senso di connessione con il nostro corpo e il coraggio di vivere la nostra femminilità con pienezza».

La partecipazione è del tutto gratuita, ma è necessaria la prenotazione. Per prenotare il proprio posto basta compilare il modulo al seguente link: https://forms.gle/2WNizHEPwke2BX8d9

I posti sono limitati per preservare l’intimità dell’esperienza. Al raggiungimento del numero massimo di partecipanti si accede automaticamente alla lista d’attesa: nel caso qualche iscritta dovesse rinunciare si procederà a contattare ulteriori nominativi per scorrimento in ordine cronologico. È necessario portare con sé il proprio tappetino personale per gli esercizi e indossare abbigliamento comodo.