Sant’Agnello (NA) – Incontro sul pavimento pelvico

Chiusura della rassegna a Sant’Agnello il 5 giugno all’Oasi in Città con un incontro sul pavimento pelvico

Aggiunto da Redazione il 28 maggio 2026.
Tags della Galleria PRIMO PIANO, SALUTE

locandina ultimo incontro rassegna Donne quante cose abbiamo in Comune 2026Si conclude, a Sant’Agnello, la rassegna di incontri gratuiti per il benessere femminile intitolata “Donne, quante cose abbiamo in Comune”, patrocinata dal Comune di Sant’Agnello, promossa dalla Commissione pari opportunità, politiche di genere e diritti civili e organizzata dall’associazione culturale Share.

L’ultimo incontro è programmato per venerdì 5 giugno 2026 alle ore 18:30 all’interno dell’anfiteatro dell’Oasi in Città (sul Corso Italia) e affronta un tema che anche nelle precedenti edizioni ha attirato particolarmente l’attenzione delle partecipanti: il benessere e l’equilibrio del pavimento pelvico.

«Non è mai abbastanza parlare dell’importanza di un pavimento pelvico in salute, protagonista indiscusso del benessere femminile grazie al suo coinvolgimento posturale, alle sue funzioni di sostegno e di contenzione, e soprattutto al suo contributo fondamentale per una vita sessuale appagante – spiegano le organizzatrici, le fisioterapiste Cristiana Izzo e Lorena Pastena - Esploreremo nel dettaglio com’è fatto, quali funzioni ha, perché è così importante che sia in armonia. Concludere la rassegna con questo tema non è un caso. Il pavimento pelvico rappresenta simbolicamente il fulcro della vita: custodisce forza, piacere, nascita e trasformazione. È il punto di incontro tra fisico ed emotivo, un luogo sacro che ci connette profondamente a noi stesse. Questo ultimo incontro è un “dulcis in fundo” che celebra ciò che ci rende uniche, e come un cerchio che si chiude, ci aiuta a dare senso al nostro percorso. Non è solo una conclusione, ma un nuovo inizio: con una consapevolezza più radicata, un rinnovato senso di connessione con il nostro corpo e il coraggio di vivere la nostra femminilità con pienezza».

La partecipazione è del tutto gratuita, ma è necessaria la prenotazione. Per prenotare il proprio posto basta compilare il modulo al seguente link: https://forms.gle/2WNizHEPwke2BX8d9

I posti sono limitati per preservare l’intimità dell’esperienza. Al raggiungimento del numero massimo di partecipanti si accede automaticamente alla lista d’attesa: nel caso qualche iscritta dovesse rinunciare si procederà a contattare ulteriori nominativi per scorrimento in ordine cronologico. È necessario portare con sé il proprio tappetino personale per gli esercizi e indossare abbigliamento comodo.

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Source: www.irpinia24.it