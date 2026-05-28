Appuntamento ai Giardini del Castello d’Aquino per la 135ª edizione del Festone

Grottaminarda si prepara ad alzare il sipario sulla 135ª edizione del Festone, uno degli appuntamenti religiosi, culturali e identitari più sentiti dell’Irpinia. La presentazione ufficiale del programma di “Festone Grottaminarda 2026” si terrà domenica 14 giugno, alle ore 19:30, presso i Giardini del Castello d’Aquino.

L’evento rappresenterà il momento inaugurale di un percorso che, anche quest’anno, unirà tradizione, fede, cultura e valorizzazione del territorio, confermando il Festone come simbolo della comunità grottese e patrimonio condiviso dell’intera area irpina.

Ad aprire la conferenza saranno i saluti istituzionali di Don Rosario Paoletti, parroco di Grottaminarda, e del sindaco Marcantonio Spera.

Seguiranno gli interventi di Marilisa Grillo, consigliera delegata agli eventi, e di Francesco De Luca, membro del Comitato Festone, che illustrerà il programma dell’edizione 2026, gli appuntamenti previsti e le iniziative collaterali pensate per coinvolgere cittadini, famiglie, giovani e visitatori.

Le conclusioni saranno affidate a Vincenzo Maraio, assessore regionale al Turismo e alla Promozione del Territorio, a testimonianza dell’importanza che il Festone riveste anche in chiave di promozione turistica e valorizzazione delle eccellenze locali.

Nel corso della serata saranno inoltre presentati:

• tutti gli appuntamenti ufficiali del programma Festone 2026;

• la t-shirt ufficiale dell’edizione, realizzata dagli studenti del Liceo Artistico di Grottaminarda – Istituto Omnicomprensivo “San Tommaso d’Aquino”.

A conclusione della serata, un momento dedicato alla degustazione di prodotti tipici del territorio.

L’iniziativa si inserisce nel solco di una tradizione lunga oltre un secolo, capace di rinnovarsi mantenendo intatto il legame con la storia, la spiritualità e l’identità culturale di Grottaminarda.