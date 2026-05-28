Controlli a tutela delle specie protette
I Carabinieri forestali di Avellino denunciano un 53enne per pascolo abusivo
L’attività congiunta posta in essere tra il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino e la specialità dei Carabinieri Forestale del Gruppo di Avellino, permetteva di deferire in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, una persona resasi responsabile di invasione di terreni, danneggiamento e pascolo abusivo.
Nello specifico, i militari del Nucleo Carabinieri forestale di Volturara Irpina (AV), in sinergia con la locale Stazione Carabinieri, accertavano che un 53 enne del posto, aveva introdotto ed abbandonato su terreni demaniali, circa 50 bovini, facendoli pascolare in assenza di autorizzazione e provocando il danneggiamento delle colture presenti nel fondo.
Inoltre, i militari Nucleo Carabinieri Forestale di Monteforte Irpino (AV), in sinergia con la linea territoriale, accertavano che una donna 55 enne del posto, deteneva abusivamente 10 esemplari di tartarughe acquatiche. Tali animali, rientranti nella lista di specie esotiche invasive e specie protette a livello mondiale, venivano poste sotto sequestro amministrativo. Veniva elevata, alla donna, una sanzione amministrativa pari ad euro 25.000.
Le attività di controllo continueranno senza sosta a tutela del territorio, dell’ambiente e degli animali protetti dalla Convenzione di Washington (CITES).