Casaluce (CE) – 80 anni della Repubblica

Il 4 giugno a cerimonia in memoria di Imma Cavagnuolo con corteo e Banda della Polizia Penitenziaria

Una giornata dedicata ai valori della Repubblica, al senso delle istituzioni e al ricordo di Immacolata Cavagnuolo. Giovedì 4 giugno la comunità casalucese celebrerà gli 80 anni della Repubblica Italiana con una manifestazione in memoria della concittadina e Assistente Capo Coordinatore della Polizia Penitenziaria, scomparsa prematuramente il 31 maggio 2023 a Roma mentre era impegnata in servizio nella preparazione delle celebrazioni della Festa della Repubblica.

Il programma prenderà il via alle ore 18 in Piazza Castello con la deposizione della corona d’alloro e l’inaugurazione della targa commemorativa nell’aiuola a lei dedicata. A seguire, alle ore 18:30, le Autorità civili e militari, il corteo e i cittadini raggiungeranno Piazza Statuto accompagnati dalla Banda Nazionale della Polizia Penitenziaria, che si esibirà per la prima volta a Casaluce.

Nel corso degli ultimi anni, il ricordo e l’esempio di Imma Cavagnuolo sono stati onorati anche attraverso importanti intitolazioni: alla sua memoria sono dedicate la Palazzina 4B della Scuola di Formazione “Giovanni Falcone” di Roma e la Biblioteca della Casa Circondariale “Francesco Uccella” di Santa Maria Capua Vetere.

“La cittadinanza è invitata a partecipare e ad esporre il Tricolore o un simbolo dedicato ad Imma”, ha dichiarato il Sindaco Francesco Luongo.