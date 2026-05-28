Festa dello Sport 2026, studenti protagonisti tra inclusione e attività sportive

Una mattinata all’insegna dello sport, dell’inclusione e della condivisione. Si terrà domani, venerdì 29 maggio 2026, presso il Pattinodromo “Miriam Castelluzzo” di Via Mustilli, la IV edizione della “Festa dello Sport” organizzata dall’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Benevento.

L’evento coinvolgerà gli alunni della sezione 5 anni della Scuola dell’Infanzia, le classi quinte della Scuola Primaria e tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado, in una grande manifestazione dedicata ai valori educativi dello sport, alla socialità e al benessere fisico.

La giornata prenderà il via alle ore 10:00 con il raduno degli spettatori sugli spalti, seguito dalla sistemazione degli atleti in campo e dall’esecuzione dell’Inno Nazionale. Dalle ore 10:45 spazio alle attività sportive che vedranno protagonisti gli studenti nelle discipline di basket, rugby, atletica, calcio e circuito infanzia.

Alle ore 12:00 sono previsti i saluti istituzionali alla presenza del Sindaco di Benevento, On. Clemente Mastella, del delegato allo sport del Comune di Benevento, avv. Vincenzo Lauro, e di importanti ospiti del panorama sportivo locale e nazionale: Carlo Canna, capitano delle Fiamme Oro per il rugby, Angelo Iannelli, atleta delle Fiamme Azzurre Master Team e già campione italiano dei 3000 siepi per l’atletica e Antonio Caliendo, presidente regionale della FIP Campania per il basket.

“La Festa dello Sport rappresenta un momento fondamentale di crescita educativa e umana per i nostri ragazzi – sottolinea il Dirigente Scolastico Francesco de Martino – perché attraverso lo sport si promuovono valori come il rispetto, la collaborazione, il sacrificio e l’inclusione”.

L’iniziativa conferma l’attenzione dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” verso la promozione dell’attività motoria e di sani stili di vita, trasformando lo sport in uno strumento di partecipazione e comunità.

L’ingresso è aperto alle famiglie e alla cittadinanza.