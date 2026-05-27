“Le oltre 200 aggressioni sventate grazie all’utilizzo dei braccialetti antiviolenza negli ospedali del Lazio dimostrano che investire sulla sicurezza degli operatori sanitari produce risultati concreti e immediati. È un dato che non può essere ignorato e che deve spingere tutte le Regioni ad adottare rapidamente strumenti analoghi” . Lo dichiara Gianluca Giuliano, segretario nazionale di UGL Salute, commentando i dati emersi sull’efficacia dei dispositivi di allarme utilizzati da medici, infermieri e operatori sanitari nei reparti più esposti al rischio aggressioni. Da tempo denunciamo l’escalation di violenze contro il personale sanitario. Sapere che centinaia di episodi critici siano stati prevenuti grazie a questi sistemi significa aver salvaguardato lavoratori che ogni giorno operano in condizioni difficili per garantire assistenza ai cittadini. I braccialetti antipanico rappresentano una risposta concreta perché consentono interventi tempestivi e aumentano la percezione di sicurezza degli operatori”. . Lo dichiara Gianluca Giuliano, segretario nazionale di UGL Salute, commentando i dati emersi sull’efficacia dei dispositivi di allarme utilizzati da medici, infermieri e operatori sanitari nei reparti più esposti al rischio aggressioni. Da tempo denunciamo l’escalation di violenze contro il personale sanitario. Sapere che centinaia di episodi critici siano stati prevenuti grazie a questi sistemi significa aver salvaguardato lavoratori che ogni giorno operano in condizioni difficili per garantire assistenza ai cittadini. I braccialetti antipanico rappresentano una risposta concreta perché consentono interventi tempestivi e aumentano la percezione di sicurezza degli operatori”.

Per UGL Salute, però, il risultato ottenuto nel Lazio deve rappresentare un punto di partenza e non un episodio isolato.

Occorre estendere questi dispositivi su scala nazionale, soprattutto nei pronto soccorso, nei servizi di emergenza e nelle aree a maggiore rischio. Parallelamente servono più personale, vigilanza dedicata, videosorveglianza efficiente e procedure rapide di intervento. La tecnologia può aiutare, ma deve essere accompagnata da un rafforzamento complessivo della sicurezza nelle strutture sanitarie.