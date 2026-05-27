Alaia: “Protagonista della storia politica del Mezzogiorno e punto di riferimento istituzionale”

La federazione provinciale del Partito Democratico di Avellino esprime il suo più sentito cordoglio per la scomparsa dell’onorevole Giuseppe Ministro, protagonista di una stagione politica irripetibile per l’Irpinia, la Campania e l’Italia.

“Con la scomparsa dell’onorevole Giuseppe Gargani – dichiara Marco Alaia, segretario provinciale del Pd d’Irpinia – l’Italia e il Mezzogiorno perdono uno dei protagonisti più autorevoli della storia politica e istituzionale del secondo Novecento. Storico esponente della Democrazia Cristiana, illustre giurista e Sottosegretario alla Giustizia, Gargani ha saputo coniugare un altissimo profilo istituzionale con un legame viscerale e mai interrotto verso la sua amata Irpinia”.

“Dell’onorevole Gargani – commenta Maurizio Petracca, capogruppo Pd presso il Consiglio Regionale della Campania – non si può non ricordare la sua grande capacità di elaborazione di pensiero politico associata alla passione civile e ad un potente senso dello Stato. Gargani è stato testimone di una fase politica importante per il nostro territorio provinciale, quel territorio che ha sempre amato e che è sempre stato l’orizzonte del suo agire e del suo impegno in politica”.