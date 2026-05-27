Pannarano (BN) – Traversata del Partenio in bici

Evento gratuito il 7 giugno con tre percorsi tra natura, borghi e itinerari ciclabili del Partenio

Il “GAL Partenio”, “MTB South Experience”, Comune di Pannarano, Ministero del Turismo, FSC- Fondo per lo sviluppo e coesione, “Partenio Adventures for all” organizzano la I Edizione de “La traversata del Partenio in bicicletta”,un evento di promozione del progetto “Soft, inclusive and smart: Partenio Adventure for all”, della rete di percorsi ciclabili del progetto “Partenio in Bici” e 4° tappa del calendario MTB South Experience.

La manifestazione si terrà domenica 7 Giugno 2026 con inizio alle ore 09.00, presso la piazza “VII Settembre 1860” di Pannarano proponendo tre distinti percorsi (completo, ridotto e bambini).

L’iscrizione e i servizi offerti sono completamente gratuiti e per il buon fine organizzativo si richiede la prenotazione a mezzo e-mail: info@galpartenio.it , info@partenioinbici.it o tramite contatto WhatsApp 329973498,

oppure collegandosi ai siti web : https://partenioinbici.it/2026/05/03/7-giugno-2026-la-traversata-del-partenio-in-bicicletta/

https://galpartenio.it/la-traversata-del-partenioin-bicicletta-domenica-7-giugno-2026/

PROGRAMMA

ITINERARIO COMPLETO

(per ciclisti esperti ed allenati, per un totale di 50 km circa)

Ore 09.00 Ritrovo dei partecipanti e distribuzione del Kit di benvenuto in Piazza “VII Settembre 1860” a Pannarano.

Ore 10.00 Partenza per una visita guidata in gruppo e con bici a mano nel centro storico di Pannarano. Di seguito si raggiungerà la fontana pubblica per rifornimento borracce e inizio del percorso.

Ore 10.45 circa Attraversamento centro storico di Pietrastornina.

Ore 11.00 circa Attraversamento centro storico di Sant’Angelo a Scala.

Ore 11.30 circa Attraversamento centro storico di Summonte.

Ore 11.40 circa Attraversamento centro storico di Ospedaletto d’Alpinolo.

(Ognuna di queste località offre una fonte per approvvigionamento borracce, degli interessanti testimonianze storiche-architettonici e suggestivi scorci panoramici).

Ore 11.50 circa AttraversamentodiMercogliano e arrivo alla Stazione della Funicolare.

Ore 12.00 Trasferimento con la bici a mezzo funicolare presso il Santuario di Montevergine (partenze ogni 30 minuti).

Ore 12.10 Breve sosta ristoro e di visita allo storico complesso monastico (facoltativa).

Ore 12.30 Partenza in direzione dell’ex Base Nato a quota 1450 s.l.m..

Ore 14.00 circa Arrivo all’Oasi “WWF” “Acqua delle vene” con Rinfresco e Consegna gadget ricordo.

Ore 14.30 circa Partenza in direzione del Rifugio “Mafariello”.

Ore 15.00 circa Attraversamento di San Martino Valle Caudina.

Ore 15.30 circa Arrivo a Pannarano: Incontro conviviale. Buffet offerto dall’Organizzazione.

“Microfono aperto” con i partecipanti e i rappresentanti delle Associazioni aderenti per un racconto dell’evento ciclistico.

PERCORSO RIDOTTO

(agevolato, solo in discesa e pianura totale di 21 km)

Ore 09.00 Ritrovo dei partecipanti e distribuzione Kit di benvenuto a Pannarano, in Piazza “VII Settembre 1860”.

ore 10.45 circa Trasferimento con navetta e furgone per le bici all’Oasi Acqua delle Vene.

ore 12.30 circa Partenza dall’Oasi “Acque delle vene” direzione Rifugio “Mafariello”.

ore 13.15 circa Attraversamento di San Martino Valle Caudina.

ore 14.00 circa Arrivo a Pannarano. Incontro conviviale. Buffet offerto dall’Organizzazione.

PERCORSO per BAMBINI (con guida, totale 10 km)

Ore 09.00 Ritrovo dei partecipanti e distribuzione Kit di benvenuto a Pannarano, in Piazza “VII Settembre 1860”.

ore 10.45 circa Trasferimento con navetta e furgone per le bici all’Oasi Acqua delle Vene.

ore 12.30 circa Partenza dall’Oasi “Acque delle vene”.

ore 13.15 circa Arrivo al Rifugio “Toppo del monaco”.

ore 14.00 circa Arrivo a all’Oasi “Acque delle vene”.

ore 14.30 circa Ritorno a Pannarano con Navetta. Incontro conviviale. Buffet offerto dall’Organizzazione.

L’iscrizione è completamente gratuita come lo sono tutti i servizi offerti durante l’evento.

I partecipanti autorizzano il trattamento dei propri dati personali mediante l’utilizzo di mezzi informatici concedendo liberatoria per l’utilizzo della propria immagine, ai fini della riproduzione di materiale fotografico e video inerente alla manifestazione (art. 13 del D.Leg. vo 196/2003). I percorsi saranno evidenziati tramite segnaletica verticale e a ogni partecipante sarà consegnato apposito file GPX. Sarà attiva una ciclofficina mobile. I gruppi che aderiscono al percorso ridotto e al percorso bambini avranno una guida a disposizione.