Dal 29 al 31 maggio 2026, Montefusco, Santa Paolina e Torrioni ospitano il Food & Wine Festival – Borghi Aperti: un festival diffuso che trasforma palazzi storici, cortili, piazze e cantine in luoghi di incontro tra enogastronomia, cultura popolare e comunità. Dal 29 al 31 maggio 2026, Montefusco, Santa Paolina e Torrioni ospitano il Food & Wine Festival – Borghi Aperti: un festival diffuso che trasforma palazzi storici, cortili, piazze e cantine in luoghi di incontro tra enogastronomia, cultura popolare e comunità.

Non solo vino – anche se il Greco di Tufo sarà protagonista con nove cantine aderenti. Il programma porta con sé una leggenda medievale rievocata in corteo, un convegno sull’emigrazione irpina, cucine africana e ucraina accolte nei beni confiscati alla camorra, performance di danza col fuoco e un gran ballo ottocentesco a chiudere.

Tra i momenti clou:

– Il Corteo del Drago (29 maggio), che riporta in vita la leggenda di Antonello Castiglione, eroe di Montefusco

– Il convegno «Radici» (30 maggio, ore 10.30), con la prof.ssa Fiorella De Vizia, studiosa del fenomeno migratorio

– La degustazione diffusa (30 maggio, ore 17.30) tra i palazzi nobiliari del borgo