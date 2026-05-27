In Irpinia il Food & Wine Festival dei borghi
Tre giorni di degustazioni, folklore e cultura nei comuni del Greco di Tufo
Non solo vino – anche se il Greco di Tufo sarà protagonista con nove cantine aderenti. Il programma porta con sé una leggenda medievale rievocata in corteo, un convegno sull’emigrazione irpina, cucine africana e ucraina accolte nei beni confiscati alla camorra, performance di danza col fuoco e un gran ballo ottocentesco a chiudere.
Tra i momenti clou:
– Il Corteo del Drago (29 maggio), che riporta in vita la leggenda di Antonello Castiglione, eroe di Montefusco
– Il convegno «Radici» (30 maggio, ore 10.30), con la prof.ssa Fiorella De Vizia, studiosa del fenomeno migratorio
– La degustazione diffusa (30 maggio, ore 17.30) tra i palazzi nobiliari del borgo