Cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Gargani

Rubano: “Ha rappresentato con autorevolezza il Sannio nelle istituzioni nazionali ed europee”

“La scomparsa di Giuseppe Gargani rappresenta una grave perdita per l’intera comunità politica italiana. Uomo delle istituzioni, protagonista della vita pubblica nazionale ed europea, l’on. Giuseppe Gargani ha dedicato la propria esistenza al servizio della politica con competenza, passione e profondo senso dello Stato. Nel corso del suo impegno parlamentare e di governo ha saputo rappresentare con autorevolezza le istanze del Sannio. La sua lunga esperienza parlamentare e il suo impegno nelle istituzioni europee hanno dato prestigio al nostro territorio, che oggi perde una delle sue figure più autorevoli e rappresentative. Di lui conservo affettuosi ricordi. A nome mio personale e di tutto il partito sannita, esprimo profondo cordoglio e sincera vicinanza alla famiglia in questo momento di dolore”.

Lo dichiara l’on. Francesco Maria Rubano, segretario provinciale di Forza Italia Benevento.