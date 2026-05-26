Sei film finanziati dall’UE hanno ricevuto premi alla 79ª edizione del Festival di Cannes

Fjörd, di Cristian Mungiu, che ha ricevuto il sostegno dell’UE per il suo sviluppo, è stato il grande vincitore, aggiudicandosi la prestigiosa Palma d’Oro. Altri due film sostenuti dal programma MEDIA hanno ottenuto importanti riconoscimenti nel Concorso ufficiale: Das Geträumte Abenteuer (“L’avventura sognata”) di Valeska Grisebach ha ricevuto il Premio della Giuria, grazie anche al sostegno per il co-sviluppo, mentre Notre Salut (“Un uomo del suo tempo”) di Emmanuel Marre ha vinto il premio per la Migliore sceneggiatura. Coward di Lukas Dhont, sostenuto attraverso il programma di distribuzione cinematografica, ha conquistato il premio per il Miglior attore per i due interpreti principali, Emmanuel Macchia e Valentin Campagne.

Nella sezione Un Certain Regard, Elephants in the Fog di Abinash Bikram Shah – progetto sostenuto dal programma MEDIA 360° – ha vinto il Premio della Giuria, mentre Siempre soy tu animal materno (“Per sempre il tuo animale materno”) di Valentina Maurel ha ottenuto il premio per le Migliori attrici per le sue tre interpreti principali.

Henna Virkkunen, Vicepresidente esecutiva per la Sovranità tecnologica, la Sicurezza e la Democrazia, ha dichiarato: “Congratulazioni a tutte le produzioni europee protagoniste del Festival di Cannes di quest’anno! Il lavoro dei cineasti europei dimostra creatività, collaborazione e talento. Celebriamo questi valori e continuiamo a sostenere le industrie creative europee attraverso l’attuale programma Europa Creativa MEDIA e il futuro programma AgoraEU.”

Quest’anno, 19 film finanziati dall’UE sono stati nominati al Festival di Cannes, di cui sette in competizione per la Palma d’Oro. Il programma Europa Creativa MEDIA ha sostenuto queste opere e la loro distribuzione con un totale di 1,17 milioni di €.

Negli ultimi 35 anni, MEDIA ha sostenuto i contenuti audiovisivi europei, promuovendo la diversità culturale dell’Europa e rafforzando la competitività della sua industria creativa. Il successo del programma MEDIA apre la strada al futuro programma AgoraEU, che continuerà a sostenere registi e creatori europei, contribuendo anche alla valorizzazione della diversità e del patrimonio culturale europeo.