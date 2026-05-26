Visite e consulenze gratuite al Distretto sanitario per la prevenzione del mal di testa

Quando parliamo di cefalea parliamo di oltre 200 differenti condizioni accomunate dal dolore al capo. In occasione della Giornata Nazionale del Mal di Testa, promossa lo scorso 16 maggio dalla Società Italiana per lo Studio delle Cefalee (SISC), l’Asl Avellino apre le porte del Distretto sanitario di Avellino con un’iniziativa speciale di prevenzione e sensibilizzazione.

Giovedì 28 maggio 2026, negli ambulatori di via degli Imbimbo, si terrà un Open Day interamente dedicato a una patologia che, sebbene spesso sottovalutata, è fortemente invalidante e incide in modo significativo sulla qualità della vita di milioni di persone.

Dalle 9 alle 13, le persone residenti in provincia di Avellino potranno accedere a consulenze e visite neurologiche gratuite, ricevere informazioni per una corretta gestione della patologia, apprendere efficaci strategie di prevenzione e stili di vita e approfondire i percorsi di cura e assistenza disponibili sul territorio. Il tutto senza necessità di prenotazione.

L’obiettivo della giornata è offrire un momento concreto di ascolto, confronto e orientamento aperto su una condizione complessa e a volte anche molto invalidante per offrire soluzioni adeguate a bisogni specifici delle persone, evitando soluzioni fai da te.