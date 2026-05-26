Il Movimento guarda al campo largo e prepara il percorso in vista delle comunali 2027

La straordinaria vittoria di Nello Pizza al turno elettorale di Avellino non è solo il trionfo di un uomo o di una singola sigla, ma è la dimostrazione plastica che il progetto del campo largo, quando è solido e strutturato, rappresenta l’unica vera alternativa vincente per il buon governo delle nostre comunità.

Si tratta di un modello politico vincente che ricalca lo straordinario percorso che ha già premiato l’ottimo lavoro di Roberto Fico alle ultime elezioni regionali in Campania. Nel capoluogo irpino questa sinergia si è tradotta in una coalizione coesa di più liste – tra cui Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi/Sinistra e forze civiche – capace di parlare al cuore dei cittadini e di ridare speranza al territorio.

A fare la differenza ad Avellino, però, è stato l’elemento più prezioso: la partecipazione. La candidatura di Nello Pizza è riuscita nell’impresa di mobilitare e unire gran parte della sinistra extraparlamentare e il ricchissimo mondo dell’associazionismo cittadino. Una spinta dal basso, genuina e appassionata, che ha rimesso al centro il bene comune, i diritti, la trasparenza e la tutela del territorio. Il voto di Avellino ci dice chiaramente che i cittadini premiano l’unità, la coerenza e i programmi condivisi, rifiutando le frammentazioni che servono solo a favorire le destre. Come Movimento 5 Stelle di Solofra, guardiamo a questo risultato con estremo ottimismo e lungimiranza in vista delle prossime elezioni comunali di Solofra del 2027.

Il percorso tracciato nel capoluogo deve essere la nostra stella polare. Siamo convinti che anche a Solofra sia possibile, e quanto mai necessario, replicare questo schema: costruire, intorno a una figura moderata e aggregante, un progetto di campo largo forte, inclusivo e progressista. Il nostro obiettivo per il 2027 deve essere quello di redigere un programma condiviso, che metta al centro la transizione ecologica, lo sviluppo sostenibile del nostro distretto industriale, il supporto alle fasce sociali più deboli e la valorizzazione dei giovani. Il Movimento 5 Stelle di Solofra è pronto a fare la sua parte, a dialogare con tutte le forze progressiste, civiche e associative del territorio. Avellino ha tracciato la strada, ora tocca a noi percorrerla con coraggio per il futuro di Solofra.