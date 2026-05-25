Il Presidente della Pro Loco augura buon lavoro alle nuove cariche per rafforzare cultura e comunità

Nella vita di ogni comunità, c’è un momento in cui le persone scelgono, ancora una volta, di mettersi al servizio del proprio territorio, spinte dal desiderio di restituire ciò che hanno ricevuto e di contribuire, con gesti concreti, alla crescita di quel luogo che considerano casa, nella piena consapevolezza che il bene collettivo nasce dall’impegno di ciascuno. In questo spirito di partecipazione e responsabilità condivisa, il 24 maggio 2026 si è tenuta, presso la Biblioteca “Mons Militum – Sala Franco Basile”, l’Assemblea dei Soci dell’associazione Pro Loco Mons Militum APS, convocata per la surroga del posto vacante all’interno del Consiglio di Amministrazione.

Un significativo momento di passaggio, all’insegna della fiducia e di una visione comune, che conferma la volontà dell’associazione di proseguire, con l’entusiasmo di sempre, il proprio impegno culturale e sociale. Al termine della seduta, l’Assemblea ha eletto la socia Maria D’Amore come nuovo membro del Consiglio di Amministrazione, riconoscendone disponibilità, competenza e spirito collaborativo.

Contestualmente, l’Assemblea ha definito il nuovo assetto delle cariche interne, procedendo alle seguenti nomine:

- Serena Maffettone con il ruolo di Vicepresidente;

- Emiline Trombetta con il ruolo di Segretario.

Queste scelte rappresentano un passo importante nel percorso di crescita della Pro Loco, che continua a investire su persone motivate, capaci di interpretare le esigenze del territorio e di trasformarle in iniziative concrete e inclusive, impegnandosi nella promozione della cultura, della partecipazione attiva e della valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale.

Il Presidente Florindo Garofalo e l’intero direttivo della Pro Loco rivolgono un sentito augurio di buon lavoro alle nuove cariche, certi che il loro contributo saprà rafforzare ulteriormente la missione dell’associazione: promuovere la cultura, custodire la memoria, creare occasioni di incontro e costruire una comunità sempre più unita e partecipativa.