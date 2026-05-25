La quinta edizione del Galà tra sostenibilità, istituzioni e protagonisti del Made in Italy

Al Ristorante Mediterraneo nella Chora di Mykonos si celebra la 5 edizione del Galà dell’Eccellenza. Un evento fortemente voluto da Gianpaolo Sinno Presidente dell’associazione “Italiani a Mykonos”, recentemente nominato corrispondente Consolare sull’isola, perla delle Cicladi, in collaborazione con la Fondazione E-novation che organizza il prestigioso Awards da 13 anni a Washington DC.

“La prossima edizione nella capitale USA, al National Press Club, il 16 ottobre, cresce - spiega Massimo Lucidi ideatore del Premio e Presidente della Fondazione E-novation – grazie a iniziative come questa a Mykonos dove il valore degli Italians Lovers si distingue in termini di Eccellenza e Sostenibilità mettendo al centro un modello economico e sociale inclusivo rispettoso della persona e dell’ambiente“.

Ed ecco allora che i vincitori di Mykonos si assicurano pure la nomination in America in nome della Eccellenza e Sostenibilità Italiana che è un valore distintivo di come si conduce la propria vita e in specie l’azienda e la professione. Salvaguardando il valore della vita e offrendo ascolto e inclusione ai giovani, ai deboli, alle donne agli anziani, ai disabili che vengono trattati a volte, solo, come scarti da sfruttare. Numerosi imprenditori e professionisti hanno ricevuto l’invito a essere premiati lunedì 25 maggio nel ristorante più iconico della cucina italiana e toscana in particolare, il Mediterraneo, con le suggestioni gastronomiche di Simone Gianassi e Riccardo Conti.

“La professionalità su questa isola viene premiata, e devo dire anche grazie alle Istituzioni Italiane perché hanno voluto gratificare il mio impegno che da vent’anni in continuità, nello spirito associativo e culturale, offre un servizio di assistenza ma di fatto anche di soccorso ai turisti, che ricordiamolo sono cittadini temporanei della destinazione. Ritrovarmi oggi in veste anche di Corrispondente Consolare mi emoziona ma mi responsabilizza ulteriormente” assicura Gianpaolo Sinno, cresciuto come tour operator in più di vent’anni di lavoro sull’isola.

Prevista la presenza del Sindaco di Mykonos, Christos Veronis, della Parlamentare eletta nelle isole Cicladi Katerina Monogyiou, dell’avvocato Aleka Dimou.