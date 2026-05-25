Quattro comuni della provincia di Avellino con UNICEF Italia per i diritti dell’infanzia

Costruire il futuro significa saper ascoltare e tutelare, già oggi, i cittadini di domani. È questo lo spirito con cui il Comune di Santo Stefano del Sole rinnova ufficialmente il proprio impegno a favore dei più giovani, confermandosi tra le amministrazioni italiane in prima linea nella tutela dei minori.

L’occasione è di quelle storiche: il prossimo 27 maggio ricorrono i 35 anni dalla ratifica della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza da parte dell’Italia. Per celebrare questo traguardo fondamentale, UNICEF Italia, con il patrocinio dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), ha lanciato l’iniziativa nazionale “Diritti in Comune”. Un appello a cui il territorio irpino ha risposto con forza e sensibilità.

La rete della Campania e l’orgoglio irpino

Santo Stefano del Sole, già noto e apprezzato come il “Paese della Gentilezza”, non è solo in questa importante battaglia di civiltà. In tutta la Campania sono 13 i comuni che hanno aderito con convinzione all’iniziativa.

A fare la parte del leone è proprio la provincia di Avellino, che schiera ben quattro realtà locali pronte a fare rete. Insieme a Santo Stefano del Sole, infatti, hanno ufficializzato il proprio impegno anche i comuni di:

Avella

Mercogliano

Monteforte Irpino

Politiche a misura di bambino

L’adesione a “Diritti in Comune” non è una semplice formalità burocratica, ma un patto sociale. I quattro comuni irpini si impegnano a promuovere azioni concrete nei prossimi mesi: dal miglioramento degli spazi urbani a misura di bambino, all’attivazione di percorsi di ascolto nelle scuole, fino a politiche di inclusione che contrastino la povertà educativa e l’isolamento sociale degli adolescenti.

In un’epoca complessa come quella attuale, il segnale che arriva dall’Irpinia è chiaro: la ripartenza delle comunità locali passa inevitabilmente attraverso il benessere, la protezione e la voce delle nuove generazioni.