Passeggiate gratuite tra cultura e musica alla scoperta della figura di Don Onorio Rocca

A Sant’Agnello prendono il via le passeggiate culturali “Sulle orme di Don Onorio Rocca”, iniziativa inserita nell’ambito del progetto di arte e ricerca “Onorio e la sua musica”, promosso e patrocinato dal Comune di Sant’Agnello e curato dal Centro Studi Musicali Luigi Guida (CSMLG).

Dopo l’appuntamento dedicato alle scuole, quattro le date in programma, tutte di domenica: il 24 maggio, il 14 giugno, il 6 settembre e infine il 18 ottobre. Il ritrovo è alle ore 18:00 in Piazza Sant’Agnello, in prossimità della Chiesa dei Santi Prisco e Agnello.

Il percorso dura 1 ora e 40 circa e si snoda attraverso i luoghi di Sant’Agnello legati alla storia di Don Onorio Rocca, punto di riferimento nel panorama spirituale e musicale della Penisola Sorrentina. Lungo il tragitto tra vicoli, chiese e scorci panoramici fino a Villa Crawford, luogo che ha ospitato la creatività e l’opera di divulgazione di Don Onorio Rocca, l’esperienza sarà arricchita da assaggi musicali, storie sul maestro e interventi di appassionati ed esperti del territorio.

Il percorso è adatto a tutti. La partecipazione è totalmente gratuita.