L’edizione di maggio dedicata a Carlo Petrini, fondatore del movimento internazionale Slow Food

A Sant’Agnello domenica 24 maggio 2026 torna il consueto appuntamento con il Mercato della Terra targato Slow Food e patrocinato dal Comune di Sant’Agnello. Dalle 9:00 alle 13:00 a Piazza Matteotti aziende provenienti dalla Penisola Sorrentina e da tutta la Campania, selezionate secondo i criteri della “decrescita felice”, proporranno i loro prodotti di stagione.

L’edizione di maggio sarà dedicata al fondatore di Slow Food Carlo Petrini, morto ieri, 21 maggio. Sociologo, scrittore, punto di riferimento per il mondo enogastronomico, unico italiano presente nella lista del Guardian “Le 50 persone che potrebbero salvare il mondo”, nominato eroe europeo dalla rivista Time, ha portato convintamente avanti l’educazione al cibo “buono, pulito e giusto”, tracciando un collegamento sostenibile e costruttivo tra produttori agricoli, pescatori, artigiani, cuochi, accademici e consumatori.

La Condotta locale Slow Food comprende i territori da Massa Lubrense fino a Castellammare di Stabia e l’isola di Capri. Secondo i principi del movimento, si impegna a salvaguardare e promuovere la biodiversità locale.