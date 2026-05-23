Ad Avellino una giornata di attività e laboratori dedicati ai bambini conl'Asl e l'Unicef

Il gioco come strumento fondamentale di crescita, apprendimento e benessere psico-fisico. In occasione della Giornata Mondiale del Diritto al Gioco, promossa dal Comitato Provinciale Unicef di Avellino, l’Asl Avellino scende in campo per i più piccoli.

Domenica 24 maggio, dalle 9:00 alle 14:00, lungo corso Vittorio Emanuele ad Avellino si terrà un evento speciale interamente dedicato ai bambini della fascia d’età 0-14 anni.

L’Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile dell’Asl Avellino sarà presente con uno stand dedicato. All’interno di questo spazio, neuropsicomotricisti e operatori specializzati coinvolgeranno i partecipanti in una serie di laboratori e attività ludiche per stimolare la creatività, favorire lo sviluppo globale e promuovere l’inclusione e il rispetto delle diversità, valori cardine per la crescita di ogni individuo.

L’iniziativa si basa sull’idea che il gioco sia uno straordinario veicolo per l’apprendimento e la costruzione del significato nell’età evolutiva. Gli operatori dell’Asl Avellino guideranno i bambini attraverso quattro macro-aree di attività, calibrate sulle capacità individuali, graduali e supervisionate:

- Gioco manipolativo: Laboratori pratici (uso di pinze, mollette, incastri) per sviluppare la motricità fine e la coordinazione bimanuale;

- Gioco senso-motorio e funzionale: Percorsi sensoriali e giochi di destrezza (campana, tiri al bersaglio) per potenziare equilibrio, controllo motorio e coordinazione motorio-visiva;

- Gioco simbolico: Attività immaginative con oggetti quotidiani per stimolare la fantasia, il linguaggio e l’espressione delle emozioni;

- Gioco di regole: Attività di gruppo strutturate per educare al rispetto dei turni, alla collaborazione e alla condivisione di obiettivi.

Il percorso punta a sviluppare l’orientamento spaziale, l’autocontrollo emotivo, la socializzazione e l’autonomia, valorizzando l’esperienza dei bambini attraverso il feedback positivo.

L’evento sarà anche un momento di orientamento per i genitori, ai quali verranno forniti consigli pratici per la quotidianità familiare.

La partecipazione all’evento dedicato ai più piccoli sottolinea il costante impegno dell’Asl Avellino nel garantire l’accesso a momenti di socializzazione protetti e stimolanti. Sarà l’occasione per riaffermare il diritto inalienabile dei bambini al divertimento, offrendo alle famiglie del territorio un punto di incontro e di confronto con professionisti della salute e dell’infanzia.

La cittadinanza è invitata a partecipare.