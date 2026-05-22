Tre secoli di vicende imprenditoriali che s’intrecciano con la storia d’Italia e mondiale

Il prossimo venerdì, 29 maggio, alle ore 18.00, presso la sala Auditorium dell’ex Carcere Borbonico di Avellino, si terrà la presentazione del volume “Radici. Storia di un’impresa familiare” del Cavaliere del Lavoro Prof. Piero Mastroberardino, per i tipi di RCS Mediagroup – Solferino. Il prossimo venerdì, 29 maggio, alle ore 18.00, presso la sala Auditorium dell’ex Carcere Borbonico di Avellino, si terrà la presentazione del volume “Radici. Storia di un’impresa familiare” del Cavaliere del Lavoro Prof. Piero Mastroberardino, per i tipi di RCS Mediagroup – Solferino.

L’evento vedrà la partecipazione di Ortensio Zecchino, storico, già Senatore della Repubblica e Ministro dell’Università e della Ricerca, e dell’Autore, che dialogherà con l’autore accompagnando il pubblico alla scoperta di un’opera costruita a partire da lettere, documenti e testimonianze custoditi negli archivi di famiglia.

Il dibattito sarà moderato da Generoso Picone, giornalista e saggista, già responsabile delle redazioni nazionali di politica e cultura e della redazione di Avellino de «Il Mattino» di Napoli.

Il testo offre una ricostruzione rigorosa e documentata della storia di un’impresa familiare che nell’arco di tre secoli, dalle origini nel Settecento fino al secondo dopoguerra, apre prospettive internazionali ai vini d’Irpinia, narrata con la cifra stilistica del romanzo, grazie all’animazione dei personaggi e delle loro vicende raccontate attraverso documentazione epistolare e fotografica originale.

Radici si configura come un’opera che intreccia storia economica, storia sociale e memoria familiare, restituendo il percorso di una dinastia imprenditoriale del Mezzogiorno capace di attraversare trasformazioni epocali – dalla fine del sistema feudale, tra il periodo borbonico e la parentesi napoleonica a Napoli, all’Unità d’Italia con le mutazioni indotte dall’avvento dei Savoia, fino alle grandi guerre e alle crisi che hanno attraversato il Novecento.

Il volume si distingue per l’ampio utilizzo di fonti archivistiche originali – atti notarili, corrispondenze commerciali, documenti istituzionali, lettere familiari – che permettono di leggere la vicenda aziendale in parallelo con gli eventi della storia nazionale e internazionale, ma anche per una ricca rassegna di aneddoti di straordinaria portata storica, emergenti dalla documentazione d’archivio con impressionante autenticità.