Grottaminarda (AV) – La Biblioteca comunale si rinnova
Sabato 23 maggio l’inaugurazione dei nuovi spazi dedicati a lettura, studio e attività culturali
Domani, sabato 23 maggio alle ore 17:00 la cerimonia di inaugurazione e la possibilità di visitare i rinnovati ambienti; a seguire il convegno alla presenza di rappresentanti della Regione Campania, della Soprintendenza oltre che del Comune di Grottaminarda, con la conferenza finale su “Van Dyck, il genio europeo” a cura della critica d’arte Anna Orlando.
Da lunedì la Biblioteca sarà fruibile a tutti con le sue 6 sale per un totale di circa 13mila libri e documenti:
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la Sala Reception / Sala Vincenzo Volpe, un omaggio al genio grottese che ha segnato la pittura napoletana tra XIX e XX secolo, la Sala ospita un prezioso fondo dedicato in particolare alla Storia dell’Arte e alla cultura generale;
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la Sala Orlando, dedicata alla generosa famiglia Orlando originaria di Grottaminarda e stabilitasi tra la Lombardia e la Liguria che ha donato un ricco fondo librario con testi che spaziano dalla filosofia all’antropologia, dall’estetica alla saggistica, dalla storia alle dottrine politiche, anche questa dotata di un punto lettura;
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la Sala Antonio Palomba, dedicata alla memoria dell’amato docente di lettere grottese che ha speso la sua vita a studiare e scrivere di Grottaminarda, la sala, infatti, raccoglie i volumi riguardanti la storia locale e i comuni irpini;
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l’Archivio Osvaldo Sanini, in cui sono raccolti documenti e carteggi; in occasione dell’inaugurazione allestita una piccola mostra con i testi dedicati all’intellettuale internato a Grottaminarda dal regime fascista, alcuni suoi oggetti, come la penna stilografica e le tessere da giornalista, foto ed altri interessanti documenti donati dal compianto appassionato di storia Luigi Melucci, come l’epistolario con Leopoldo Faretra;
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la Sala Domenico Carrara, giovane poeta grottese scomparso troppo presto, ma che ha lasciato un’eredità di bellezza e profondità rara, poichè ha iniziato a scrivere giovanissimo, gli è stata dedicata la “Sezione ragazzi”, un fondo di oltre 600 nuovi libri adatti ai più giovani, dai 3 a 17 anni, sala particolarmente colorata e dotata di tavoli e sedie per lettura e laboratori;
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la Sala Francesco De Sanctis, dedicata al grande critico letterario irpino, in quanto custodisce testi di letteratura, ma anche un’aula polifunzionale dinamica e tecnologica, dotata di PC, proiettore e un angolo studio.
Resta, naturalmente, la Sala Convegni allestita attualmente con ledwall per gli approfondimenti, ma adatta anche a lezioni e workshop; per l’inaugurazione esposta una breve biografia di Van Dyck e di Anna Orlando, e la proiezione delle immagini delle opere del pittore fiammingo.