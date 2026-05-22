Domani, sabato 23 maggio alle ore 17:00 la cerimonia di inaugurazione e la possibilità di visitare i rinnovati ambienti; a seguire il convegno alla presenza di rappresentanti della Regione Campania, della Soprintendenza oltre che del Comune di Grottaminarda, con la conferenza finale su “Van Dyck, il genio europeo” a cura della critica d’arte Anna Orlando.

Da lunedì la Biblioteca sarà fruibile a tutti con le sue 6 sale per un totale di circa 13mila libri e documenti:

la Sala Reception / Sala Vincenzo Volpe, un omaggio al genio grottese che ha segnato la pittura napoletana tra XIX e XX secolo, la Sala ospita un prezioso fondo dedicato in particolare alla Storia dell’Arte e alla cultura generale;

la Sala Orlando, dedicata alla generosa famiglia Orlando originaria di Grottaminarda e stabilitasi tra la Lombardia e la Liguria che ha donato un ricco fondo librario con testi che spaziano dalla filosofia all’antropologia, dall’estetica alla saggistica, dalla storia alle dottrine politiche, anche questa dotata di un punto lettura;

la Sala Antonio Palomba, dedicata alla memoria dell’amato docente di lettere grottese che ha speso la sua vita a studiare e scrivere di Grottaminarda, la sala, infatti, raccoglie i volumi riguardanti la storia locale e i comuni irpini;

l’Archivio Osvaldo Sanini, in cui sono raccolti documenti e carteggi; in occasione dell’inaugurazione allestita una piccola mostra con i testi dedicati all’intellettuale internato a Grottaminarda dal regime fascista, alcuni suoi oggetti, come la penna stilografica e le tessere da giornalista, foto ed altri interessanti documenti donati dal compianto appassionato di storia Luigi Melucci, come l’epistolario con Leopoldo Faretra;