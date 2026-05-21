Gli studenti del Liceo Galilei di Benevento protagonisti del cambiamento

Una giornata intensa e ricca di idee quella del 19 maggio 2026, che ha visto gli studenti del Liceo Galilei protagonisti tra il Progetto SUD – “Scuole Unite per il Domani” e le Competizioni Territoriali di Impresa in Azione 2026, promosse da Junior Achievement Italia presso l’Auditorium Sant’Agostino dell’Università degli Studi del Sannio.

Nell’ambito del Progetto SUD – Sfida NextGen, gli studenti delle classi IIE e IID si sono confrontati con le sfide legate alla riqualificazione delle aree fluviali dei fiumi Sabato e Calore, immaginando soluzioni innovative per una Benevento più sicura, sostenibile e vicina alla propria identità naturale e culturale.

Tra le proposte presentate:

RiverSafe, per migliorare sicurezza e accessibilità dei percorsi fluviali;

Urbanbreath e Benessere sul Fiume, dedicate alla creazione di spazi sportivi e aggregativi lungo le aree fluviali;

Ecoriva R.A.M., cestino intelligente con apertura automatica per contrastare l’abbandono dei rifiuti e promuovere comportamenti ecosostenibili.

Grande partecipazione anche alle Competizioni di Impresa in Azione, dove gli studenti delle classi IIIQ e VD hanno trasformato creatività e spirito imprenditoriale in vere idee d’impresa:

• Nexon, startup green che realizza vasetti biodegradabili da biomasse vegetali, ricevendo anche riconoscimenti ufficiali;

• DermaGlow, progetto di green beauty che trasforma scarti alimentari in maschere viso ecosostenibili;

• Dèrive, piattaforma basata su intelligenza artificiale e storytelling per valorizzare il patrimonio culturale di Benevento attraverso esperienze immersive.

Un’esperienza che conferma il valore della scuola come laboratorio di idee, innovazione e cittadinanza attiva, costruendo un ponte concreto tra scuola, università, impresa e territorio. Complimenti ai nostri studenti, sapientemente guidati dalle docenti Maria Concetta Nicoletti e Antonietta Rillo, per l’impegno, la creatività e la capacità di immaginare il futuro!