La Commissione presenta un piano per garantire la sicurezza alimentare in Europa

Ieri la Commissione europea ha adottato il piano d’azione sui fertilizzanti: un’iniziativa volta a sostenere gli agricoltori alle prese con l’aumento dei costi e la scarsità dei fertilizzanti, rafforzare la produzione interna e ridurre la dipendenza dell’Europa dalle importazioni. Il piano contribuirà direttamente a garantire la sicurezza alimentare e a rafforzare l’autonomia strategica dell’Europa, perseguendo al contempo ambiziosi obiettivi climatici e ambientali.

Le recenti interruzioni dell’approvvigionamento e la volatilità dei prezzi hanno esercitato una pressione crescente sugli agricoltori europei, mettendo in luce la vulnerabilità dell’Europa agli shock esterni nella fornitura di fertilizzanti. Basandosi sulla comunicazione sui fertilizzanti adottata nel 2022, il nuovo piano d’azione combina misure di sostegno immediate, finalizzate a garantire accessibilità economica e sicurezza dell’approvvigionamento, con interventi di più lungo periodo per rafforzare la produzione europea di fertilizzanti, migliorare la resilienza delle catene di approvvigionamento e accelerare la transizione verso fertilizzanti biologici, a basse emissioni di carbonio e circolari.

La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato: “Con questo piano d’azione investiamo in un’industria europea dei fertilizzanti più forte, sosteniamo gli agricoltori europei e acceleriamo l’innovazione in soluzioni sostenibili e prodotte in Europa. L’attuale crisi dei combustibili fossili dimostra che leadership climatica e resilienza economica sono strettamente collegate. Per questo l’Europa sta costruendo un futuro basato su sostenibilità, accessibilità economica e solidità industriale”.