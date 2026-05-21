I candidati di “Stiamo con Nello Pizza” invocano partecipazione, trasparenza e un progetto concreto

“E’ tempo di dare vita ad una stagione di cambiamento e di rinascita della città. Avellino ha bisogno di una politica capace di trasformare il presente e di guardare al futuro, con un progetto amministrativo chiaro, efficace e concreto”. E’ l’appello lanciato da Sabrina Finelli e Massimiliano La Sala, candidati alle elezioni comunali con la lista Stiamo con Nello Pizza.

“Non bisogna far prevalere – proseguono i due – la sfiducia nei confronti delle istituzioni e di chi le rappresenta, né la concezione che tutte le proposte siano uguali ed egualmente inutili. Anche se il pessimismo sarebbe del tutto motivato, non va chiusa la porta al rinnovamento. Occorre un nuovo slancio di partecipazione democratica per costruire insieme un differente modo di fare politica, soprattutto sui territori, che metta al centro i cittadini.

Servono una strategia di sviluppo del capoluogo irpino e un programma di interventi volti alla vivibilità quotidiana, misure per valorizzare le energie giovanili, spazi di aggregazione, servizi e garanzie sociali per anziani, persone fragili e famiglie.

E’ necessaria una visione generale che faccia superare i personalismi, con proposte precise, competenza e passione civile, per un governo della città trasparente, affidato a una compagine capace di confrontarsi e dare risposte.

E’ tempo di dare valore alla comunità, di riscoprire il senso di appartenenza e l’orgoglio per la propria città. Il voto torni ad essere un momento di scelta responsabile, libera da ogni condizionamento, e non uno stanco rituale senza prospettiva”.