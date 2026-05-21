Il presidente Andrea Tiso: “Agricoltori protagonisti della tutela ambientale”

“In occasione dell’anniversario dell’adozione della Direttiva Habitat da parte dell’Unione Europea, avvenuta il 21 maggio 1992, Confeuro desidera ribadire il valore strategico di una normativa che, da oltre trent’anni, rappresenta uno dei pilastri fondamentali della tutela della biodiversità, della conservazione degli habitat naturali e della protezione della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo” . Così Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro- Confederazione degli Agricoltori Europei.

“La salvaguardia dell’ambiente e degli ecosistemi – prosegue Tiso – non può essere considerata un obiettivo astratto o distante dal mondo agricolo. Al contrario, gli agricoltori sono quotidianamente protagonisti della difesa del territorio e della cura del patrimonio naturale. Per questo motivo riteniamo essenziale promuovere modelli produttivi sempre più sostenibili, come l’agricoltura rigenerativa e l’agroecologia, capaci di coniugare competitività, qualità e rispetto dell’ambiente. Affinché la transizione ecologica sia realmente efficace ed equa – conclude il presidente nazionale Confeuro – è però indispensabile accompagnare economicamente le imprese agricole, in particolare le piccole e medie aziende, che rappresentano i veri custodi delle aree rurali e della biodiversità europea. Senza un adeguato sostegno, il rischio è quello di scaricare sui produttori agricoli costi e responsabilità che devono invece essere condivisi all’interno di una visione politica europea lungimirante e concreta “.