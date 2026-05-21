Calendario Semifinali Play Off
La Scandone Avellino è pronta a scendere in campo per le semifinali playoff contro la Virtus Matera
La corsa continua. La Scandone Avellino è pronta a scendere in campo per le semifinali playoff contro la Virtus Matera in una serie che promette spettacolo, intensità ed emozioni. Si parte domenica 24 maggio al Pala Sassi di Matera per Gara 1, con palla a due alle ore 19:00.
La serie si sposterà poi al Pala Del Mauro di Avellino mercoledì 27 maggio alle ore 20:30 per Gara 2 davanti al pubblico biancoverde. L’eventuale Gara 3 è in programma domenica 31 maggio, nuovamente al Pala Sassi di Matera, con inizio alle ore 19:00.
Il calendario delle semifinali
Gara 1 Domenica 24 maggio – ore 19:00 Pala Sassi Virtus Matera vs Scandone Avellino
Gara 2 Mercoledì 27 maggio – ore 20:30 Pala Del Mauro Scandone Avellino vs Virtus Matera
Eventuale Gara 3 Domenica 31 maggio – ore 19:00 Pala Sassi Virtus Matera vs Scandone Avellino
La società invita tutti i tifosi biancoverdi a sostenere la squadra in questo momento decisivo della stagione, dentro e fuori dal parquet. Uniti, ancora una volta, per inseguire il sogno finale.