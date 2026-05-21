Sabato 23 maggio l’ultimo appuntamento della rassegna al Circolo della Stampa di Avellino

Ultimo appuntamento con la rassegna Bambini all’Opera: sabato 23 maggio presso il Circolo della Stampa di Avellino, dalle 16 alle 18, si terrà l’incontro dedicato alla figura del compositore, con il maestro Umberto Ciccone e la sua associazione Lantern – La camera della musica.

Chi è il compositore? Come crea le proprie opere? I piccoli spettatori che parteciperanno all’evento potranno in modo allegro e coinvolgente scoprire le risposte a queste domande e molto altro ancora sullo straordinario mondo della musica e della lirica in particolare.

Un viaggio per conoscere, attraverso giochi e storie appositamente elaborate per l’apprendimento, i principali elementi musicali: ritmo, melodia e armonia.

Si immedesimeranno nel ruolo del compositore, per cogliere la bellezza, le emozioni e le caratteristiche dei brani ascoltati, lasciando emergere istintivamente i propri gusti e le preferenze musicali.

Tutti insieme i bambini, guidati dal compositore Umberto Ciccone, diventeranno una piccola orchestra di suoni naturali, esibendosi ed esprimendosi in un’esecuzione creativa, fantasiosa ed entusiasmante.

L’ingresso all’evento è gratuito e richiede la prenotazione, che è possibile effettuare scrivendo all’indirizzo di posta elettronica comitatoteatrocultura@gmail.com oppure telefonando al 350 9071001, canali di contatto utilizzabili anche per richieste di informazioni.