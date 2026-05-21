Avellino – Pizza chiude la campagna
Comizio finale in Piazza Libertà con i leader del centrosinistra a sostegno del candidato sindaco
Con Pizza, oltre ai vertici provinciali dell’alleanza progressista, saranno presenti alcuni dei riferimenti nazionali delle forze politiche di centrosinistra in campo per sostenerlo.
In particolare, sul palco ci saranno il segretario del Partito Socialista Italiano, Enzo Maraio, il leader di Noi di Centro, Clemente Mastella, il vicepresidente di Casa Riformista, Davide Faraone, il segretario di Sinistra italiana – AVS, Nicola Fratoianni, il vicepresidente del M5S, Michele Gubitosa, il capogruppo Pd in Regione Campania, Maurizio Petracca, e il presidente della Regione Campania, Roberto Fico.