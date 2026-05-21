Giovedì 21 maggio a Avellino l’incontro conclusivo della campagna elettorale della candidata sindaco

Non tutti i muri sono fatti di cemento. Non tutti i muri sono fatti di cemento.

Ce ne sono altri, più silenziosi e più difficili da abbattere. I muri dell’indifferenza, della distanza tra le istituzioni e i cittadini, delle occasioni interrotte prima ancora di diventare cambiamento.

Per troppo tempo ad Avellino si è alzata una barriera invisibile tra chi vive i quartieri ogni giorno e chi avrebbe dovuto rappresentarli. Una barriera fatta di promesse sospese, di conflitti politici e di una città rimasta troppe volte ostaggio delle divisioni.

“Abbattiamo il Muro” nasce da qui.

Non come uno slogan, ma come una scelta chiara: restituire ai cittadini la possibilità di contare davvero, di essere ascoltati e di partecipare alle decisioni che riguardano il futuro di Avellino.

Oggì, giovedì 21 maggio, alle ore 18:30, in via Verdi, si terrà l’incontro conclusivo della campagna elettorale di Laura Nargi. Un appuntamento aperto alla città, pensato come un momento di confronto, partecipazione e rilancio.

“In questi anni dedicati alla politica – dichiara Laura Nargi - ho avuto anche l’onore di ricoprire il ruolo di sindaco per un solo anno, in una fase politica segnata da continue tensioni e divisioni, sia interne alla maggioranza che nell’opposizione. Una situazione che non ha permesso di costruire fino in fondo il lavoro avviato, né di portare a termine progetti e idee pensati per la città. Non ci è stato dato il tempo necessario per agire come avremmo voluto”.

“Oggi – prosegue – chiedo ai cittadini che mi hanno dato fiducia di concederci la possibilità di governare. Di lavorare con continuità, senza condizionamenti, senza giochi politici, mettendo al centro soltanto Avellino e gli avellinesi”.

L’incontro di via Verdi sarà il simbolo di una comunità che vuole tornare protagonista e abbattere definitivamente quel muro che per anni ha separato la politica dalle persone.

Perché i muri resistono quando prevalgono interessi e divisioni. Cadono, invece, quando una città decide di ritrovarsi e guardare nella stessa direzione.

L’incontro conclusivo della campagna elettorale si terrà in Via Verdi ad Avellino Giovedì 21 maggio alle ore 18:30