Ad Aversa confronto su giovani, ascolto e disagio sociale promosso da ASL Caserta e sostenuto da Meritocrazia Italia

Meritocrazia Italia Campania accoglie con favore l’iniziativa “inDipendenza”, promossa da ASL Caserta – Dipartimento Dipendenze, che il prossimo 23 maggio ad Aversa metterà al centro prevenzione, ascolto, giovani e territorio.

Un tema sul quale Meritocrazia Italia richiama da tempo l’attenzione delle istituzioni e della società civile.

In particolare, nel comunicato nazionale “Contro il fenomeno dilagante delle dipendenze, MI offre il proprio contributo alla realizzazione di campagne informative”, Meritocrazia Italia ha evidenziato come il fenomeno delle dipendenze stia assumendo dimensioni sempre più preoccupanti, sottolineando la necessità di rafforzare prevenzione, informazione, supporto psicologico e presenza educativa nei territori.

Allo stesso modo, nei lavori dedicati al disagio giovanile e alle nuove vulnerabilità sociali, Meritocrazia Italia ha ribadito l’urgenza di costruire reti tra scuola, famiglie, associazioni e istituzioni, per intercettare il malessere prima che si trasformi in isolamento, devianza o dipendenza.

Per questo Meritocrazia Italia Campania sarà presente ad Aversa, condividendo un momento di confronto e sensibilizzazione che rappresenta un importante esempio di collaborazione territoriale.

La prevenzione non è un atto episodico.

È una responsabilità collettiva.