Dal 23 maggio al 23 giugno 2026 l’esposizione personale dell’artista ALF tra memoria, spiritualità e dialogo con l’altro

Sarà inaugurata sabato 23 maggio alle ore 17.00, negli spazi del Castello Ducale di Bisaccia, la mostra personale di Adele Lo Feudo, in arte ALF, dal titolo “Verso l’ALTrO”. L’esposizione, visitabile fino al 23 giugno 2026, rientra nel calendario delle mostre d’arte contemporanea ospitate dal complesso museale bisaccese ed è curata dall’architetto Nicola Guarino.

Artista attiva a Perugia, Adele Lo Feudo presenta a Bisaccia un percorso pittorico attraversato da memoria, spiritualità e attenzione alla relazione con l’altro. La mostra nasce anche dal dialogo con il luogo che la accoglie, il Castello Ducale, spazio storico e museale che diventa parte integrante dell’esperienza espositiva.

“Verso l’ALTrO” è la ventiquattresima personale dell’artista e raccoglie opere legate a una ricerca che da anni guarda in particolare alle figure femminili dimenticate, marginalizzate o lasciate ai margini della narrazione storica. Attraverso la pittura, ALF restituisce loro presenza, volto e dignità, intrecciando sensibilità personale, studio e memoria.

Il titolo della mostra richiama anche un’opera-installazione inedita che chiude il percorso espositivo. Il riferimento nasce da una frase attribuita a Pier Giorgio Frassati, figura presente tra i soggetti rappresentati, e diventa chiave di lettura dell’intero progetto: andare verso l’altro significa accogliere una storia, riconoscere una presenza, lasciarsi interrogare da ciò che appare lontano.

«La mostra di Adele Lo Feudo conferma la vocazione del Castello Ducale di Bisaccia come luogo aperto al dialogo tra memoria storica e linguaggi contemporanei», dichiara Giuseppe Ciani, assessore delegato al polo museale. «È un appuntamento che arricchisce il calendario espositivo del 2026 e rafforza il ruolo di Bisaccia come centro capace di accogliere esperienze artistiche di qualità».

Nel percorso creativo di Adele Lo Feudo, alla ricerca pittorica si affianca da tempo un impegno culturale contro la violenza di genere e contro ogni forma di discriminazione, con iniziative dedicate alla dignità e alla libertà delle donne.

La mostra sarà visitabile fino al 23 giugno 2026, tutti i giorni, escluso il lunedì mattina, dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 19:00.