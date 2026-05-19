Il sindaco Antonino Coppola ufficializza la redistribuzione delle deleghe tra Giunta e Consiglio Comunale

Il Sindaco di Sant’Agnello Antonino Coppola ha oggi provveduto a riassegnare le deleghe. Nel nuovo assetto entra in Giunta come Assessore Giovanni Gargiulo con le deleghe a bilancio e tributi, urbanistica, corso pubblico, protezione civile, contenzioso, patrimonio.

Al Vice Sindaco Maria Russo sono affidate le deleghe a politiche e servizi sociali, pari opportunità, politiche giovanili, verde pubblico e parchi; all’Assessore Ester De Maio le deleghe a pubblica istruzione, lavori pubblici, demanio, agricoltura, Sportello Europa; all’Assessore Marcello Aversa le deleghe a turismo e manifestazioni, attività produttive, servizi cimiteriali.

Inoltre, come ratificato nell’ultima seduta, entra in Consiglio Comunale per scorrimento, Antonietta Ciampa, detta Nietta, a cui il Sindaco ha assegnato le deleghe a quotidianità e decoro urbano, attività di sensibilizzazione per la tutela dell’ambiente marino. Al Consigliere Ottavio Masturzo restano affidate le deleghe a ciclo integrato dei rifiuti, ecosostenibilità, agenda digitale, dematerializzazione dell’archivio comunale; al Consigliere Rosa Mastellone le deleghe a frazioni, plessi scolastici delle frazioni, sport, tutela e benessere animale; al Consigliere Pietro Gnarra deleghe a rapporti con gli Enti, trasporti e mobilità.