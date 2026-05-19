Esperienze e incontri nel territorio del Greco di Tufo DOCG
Montefusco (AV) ospita Educational tour e promozione del progetto PNRR 2 V.I.TE.
Montefusco si prepara ad accogliere, mercoledì 20 maggio 2026 alle ore 10.00, l’iniziativa “Esperienze e incontri nel territorio del Greco di Tufo DOCG”, educational tour dedicato alla valorizzazione del comparto vitivinicolo e delle eccellenze territoriali dei comuni di Montefusco, Torrioni e Santa Paolina.
L’evento rientra tra le attività del progetto “2 V.I.TE. – Visioni per la Valorizzazione strategica Innovativa e per la rigenerazione culturale e sociale del Territorio”, finanziato dal PNRR – Attrattività dei Borghi, Linea B, e rappresenta un’importante occasione di promozione integrata del territorio e delle sue produzioni identitarie.
La giornata si aprirà presso la Chiesa di San Francesco di Montefusco con i saluti istituzionali e la presentazione dell’iniziativa alla presenza di buyers internazionali, giornalisti specializzati del settore vitivinicolo e operatori del comparto.
Ad aprire i lavori saranno Emilio De Vizia, Presidente di Confindustria Campania, insieme ai Sindaci dei tre comuni coinvolti: Salvatore Santangelo per Montefusco, Annamaria Oliviero per Torrioni e Rino Ricciardelli per Santa Paolina.
Seguiranno gli interventi tecnici e di approfondimento a cura di Antonello Murru di Valirsannio – Azienda Speciale della Camera di Commercio Irpinia Sannio, oltre a esperti del settore e delle denominazioni vitivinicole irpine.
Successivamente, l’evento proseguirà all’interno del Complesso Monumentale del Carcere Borbonico di Montefusco, dove si svolgeranno incontri BtoB tra le cantine locali e i buyers internazionali, finalizzati alla promozione e commercializzazione delle produzioni del territorio.
Nel corso della giornata è inoltre previsto un breve tour del borgo antico di Montefusco, mentre il momento conclusivo sarà ospitato nel giardino di Palazzo Giordano, con un banco di assaggio e degustazione dei prodotti tipici e delle eccellenze enogastronomiche locali.
Source: www.irpinia24.it