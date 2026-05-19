Montefusco (AV) ospita Educational tour e promozione del progetto PNRR 2 V.I.TE.

Montefusco si prepara ad accogliere, mercoledì 20 maggio 2026 alle ore 10.00, l’iniziativa “Esperienze e incontri nel territorio del Greco di Tufo DOCG”, educational tour dedicato alla valorizzazione del comparto vitivinicolo e delle eccellenze territoriali dei comuni di Montefusco, Torrioni e Santa Paolina. Montefusco si prepara ad accogliere, mercoledì 20 maggio 2026 alle ore 10.00, l’iniziativa “Esperienze e incontri nel territorio del Greco di Tufo DOCG”, educational tour dedicato alla valorizzazione del comparto vitivinicolo e delle eccellenze territoriali dei comuni di Montefusco, Torrioni e Santa Paolina.

L’evento rientra tra le attività del progetto “2 V.I.TE. – Visioni per la Valorizzazione strategica Innovativa e per la rigenerazione culturale e sociale del Territorio”, finanziato dal PNRR – Attrattività dei Borghi, Linea B, e rappresenta un’importante occasione di promozione integrata del territorio e delle sue produzioni identitarie.

La giornata si aprirà presso la Chiesa di San Francesco di Montefusco con i saluti istituzionali e la presentazione dell’iniziativa alla presenza di buyers internazionali, giornalisti specializzati del settore vitivinicolo e operatori del comparto.

Ad aprire i lavori saranno Emilio De Vizia, Presidente di Confindustria Campania, insieme ai Sindaci dei tre comuni coinvolti: Salvatore Santangelo per Montefusco, Annamaria Oliviero per Torrioni e Rino Ricciardelli per Santa Paolina.

Seguiranno gli interventi tecnici e di approfondimento a cura di Antonello Murru di Valirsannio – Azienda Speciale della Camera di Commercio Irpinia Sannio, oltre a esperti del settore e delle denominazioni vitivinicole irpine.

Successivamente, l’evento proseguirà all’interno del Complesso Monumentale del Carcere Borbonico di Montefusco, dove si svolgeranno incontri BtoB tra le cantine locali e i buyers internazionali, finalizzati alla promozione e commercializzazione delle produzioni del territorio.