Elly Schlein ad Avellino per sostenere Nello Pizza

Cambio di location per l’incontro di domani a Avellino: l’evento si terrà all’aperto alle 18.00

Aggiunto da Redazione il 19 maggio 2026.
Tags della Galleria POLITICA, PRIMO PIANO

logosenza_titolo (1)Cambio di location per l’evento con Elly Schlein che sarà domani (mercoledì 20 maggio) ad Avellino per sostenere Nello Pizza, candidato sindaco per il campo progressista.

In considerazione del miglioramento delle previsioni meteo l’incontro ad Avellino con la segretaria nazionale del Partito Democratico si terrà all’aperto, in via Verdi. L’inizio è previsto per le 18.00.

 

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Source: www.irpinia24.it