Elly Schlein a sostegno di Nello Pizza
La segretaria nazionale del PD interverrà domani all'incontro presso il Viva Hotel
Elly Schlein a sostegno di Nello Pizza, candidato sindaco di Avellino per il campo progressista.
La segretaria nazionale del Partito Democratico interverrà nel corso di un incontro in programma per domani, mercoledì 20 maggio, con inizio alle ore 18.00, presso il Viva Hotel di via Circumvallazione ad Avellino.
Parteciperà, oltre al candidato sindaco, il segretario regionale del Pd Campania, onorevole Piero De Luca.