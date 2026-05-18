Nello Pizza: “Serve una gestione seria degli impianti, lo sport torni a unire Avellino"

Le strutture sportive comunali come motore di aggregazione sociale, inclusione e rilancio dei quartieri. È uno dei temi centrali del programma amministrativo del candidato sindaco del campo largo per la città di Avellino, Nello Pizza, che punta a una gestione più efficiente degli impianti cittadini e a un piano di manutenzione e riqualificazione capace di restituire spazi sicuri e fruibili ad associazioni, famiglie e giovani. Dalla questione del nuovo stadio Partenio-Lombardi fino agli interventi immediati nei quartieri, passando per piscina comunale, aree giochi e campi sportivi, l’obiettivo è costruire una rete di strutture pubbliche moderne e accessibili, in grado di rafforzare il senso di comunità e migliorare la qualità della vita urbana.

“Non è più procrastinabile una gestione seria ed efficiente delle strutture sportive comunali e degli spazi destinati allo sport e all’aggregazione sociale, tanto nel centro città quanto nei quartieri”. Lo afferma il candidato sindaco del campo largo per la città di Avellino, Nello Pizza, che individua nel rilancio dell’impiantistica sportiva uno dei punti qualificanti del programma amministrativo.

“Tra le grandi opere da portare a termine nel corso della nostra amministrazione – sottolinea Pizza – c’è il progetto del nuovo stadio Partenio-Lombardi, per il quale sarà necessario aprire un’interlocuzione concreta e stabile con l’US Avellino e con la Regione Campania. Occorrerà riallacciare in maniera seria i rapporti con Palazzo Santa Lucia e, avendo un contatto diretto con il presidente Roberto Fico, potremo accelerare il confronto istituzionale e creare finalmente le condizioni per un investimento strategico sulla città”.

Nel breve termine, invece, l’attenzione sarà rivolta alla gestione ordinaria e straordinaria degli impianti già esistenti. “In primo luogo – prosegue Pizza – pensiamo alla piscina comunale, che dovrà essere valorizzata anche attraverso partnership private trasparenti, sempre sotto la costante supervisione del Comune. Allo stesso modo riteniamo fondamentale la riqualificazione di spazi come il campo di rugby di Parco Santo Spirito, appena riaperto al pubblico e che può diventare un importante punto di riferimento per giovani e famiglie”.

Tra le priorità immediate figura, inoltre, il completamento dei lavori di riqualificazione del campo sportivo di Borgo Ferrovia. “Parliamo di una struttura che necessita di interventi importanti, a partire dal rifacimento totale degli spogliatoi e dei servizi igienico-sanitari. Fortunatamente, i fondi necessari sono già a disposizione della futura amministrazione. In questo percorso sarà fondamentale la collaborazione con l’associazione ‘Per Borgo Ferrovia’ del presidente Walter Giordano, che già la scorsa estate ha dimostrato grande spirito di sacrificio e forte senso di appartenenza prendendosi cura del terreno di gioco”.

Il programma di interventi interesserà anche altri quartieri della città. “San Tommaso, Valle e le aree giochi attrezzate avranno finalmente la manutenzione che meritano. Sicurezza dei più piccoli, decoro urbano e spazi vivibili devono tornare ad essere priorità concrete e non semplici annunci”.

“Lo sport unisce, da sempre – conclude Pizza – e noi vogliamo che questo principio torni ad appartenere pienamente alla nostra città. Unire centro e quartieri anche attraverso strutture sportive moderne, accessibili e aperte a tutti significa non lasciare indietro nessuno e restituire ad Avellino luoghi di incontro, crescita e comunità”.