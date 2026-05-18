Il ringraziamento per il progetto “Dopo di Noi”, dedicato ai ragazzi fragili e alle loro famiglie

Il consigliere regionale Pellegrino Mastella (Casa Riformista – Italia Viva – Noi di Centro) esprime apprezzamento nei confronti del presidente della Regione Campania Roberto Fico per il tempestivo riscontro fornito al direttore del Corriere del Mezzogiorno Enzo D’Errico sulla delicata vicenda relativa al progetto “Dopo di Noi”, dedicato ai ragazzi fragili e alle loro famiglie.

“Desidero ringraziare il presidente Fico – spiega – non solo per la rapidità con cui ha voluto rispondere pubblicamente, ma soprattutto per la sensibilità istituzionale dimostrata e per le rassicurazioni concrete offerte alle famiglie coinvolte. Le sue parole restituiscono fiducia a chi, troppo spesso, si è sentito solo davanti a difficoltà enormi”.

Mastella sottolinea come il tema del welfare e della tutela delle fasce più deboli rappresenti uno dei cardini del programma di mandato del presidente Fico. “Fin dall’inizio del suo percorso amministrativo – prosegue – Roberto Fico ha indicato con chiarezza la disabilità, il sostegno alle persone fragili e l’inclusione sociale come priorità assolute dell’azione di governo regionale. E a queste parole stanno seguendo fatti concreti, investimenti importanti e risorse significative destinate alle categorie protette e ai percorsi di assistenza e integrazione”.

Il consigliere regionale evidenzia inoltre il valore politico e umano degli impegni assunti dal governatore campano sul “Dopo di Noi”, a partire dalla volontà di garantire continuità immediata alle attività di cohousing e di semplificare le procedure burocratiche che troppo spesso gravano sulle famiglie.

“Ho ritenuto doveroso depositare un’interrogazione consiliare su questa vicenda – aggiunge Pellegrino Mastella – perché il compito delle istituzioni è anche quello di vigilare, stimolare e mantenere alta l’attenzione sui diritti delle persone più fragili. Quell’interrogazione resterà come promemoria e sentinella affinché nessuno abbassi mai la guardia su temi così delicati”.

“Le parole del presidente Fico – conclude Mastella – dimostrano che questa amministrazione regionale intende affrontare il tema della disabilità non come una questione marginale, ma come una misura della civiltà istituzionale e della qualità della politica. Ed è proprio da qui che bisogna ripartire: dall’ascolto, dalla concretezza e dal rispetto della dignità delle persone”.